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百年台南古蹟「要道館」活化轉型藝文場域 下月啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
原台南刑務所「要道館」歷時四年多整修完成，將轉型為常態性藝文展演空間，八月一日啟用。圖／台南市文化局提供
原台南刑務所「要道館」歷時四年多整修完成，將轉型為常態性藝文展演空間，八月一日啟用。圖／台南市文化局提供

台南市定古蹟「原台南刑務所木造建築群–要道館」活化再利用，歷經四年多修復，八月一日下午二時舉辦「要到，泉劇場」啟動儀式，這座日治時期留下的重要司法建築，將轉型為常態性藝文展演空間，成為串聯歷史、人文與藝術的重要城市據點，讓百年建築從靜態保存走入市民日常生活。

文化局長黃雅玲指出，要道館修復工程秉持「修舊如舊」理念，完整保存木構造工法與歷史痕跡，延續日治時期司法建築群的文化價值。這座木構造演武場為全台僅存四座之一，具有高度歷史保存價值。

「要到，泉劇場」名稱也蘊含場域故事，「泉」源自台南刑務所創設初期所在地「泉町」，象徵回望歷史源流；「要到」則取自園區內珍貴建築「要道館」，代表百年場域重新啟程。

市長黃偉哲說，文化資產保存不只是修復，更重要的是讓古蹟重新融入城市生活，發揮文化教育及城市記憶傳承功能。市府持續推動歷史場域修復與活化，盼透過展演、藝術創作及多元活動，讓歷史空間成為市民共享的「文化客廳」。

配合啟用，八月一日下午三時有南聲社「南聲古樂清奏起．文化道館現風華」；五時聚珍台灣「跟著老照片漫步台南泉町今昔」講座，透過歷史影像帶領民眾認識泉町過往風貌。二日「不安分的長笛手：要道館的一日聲響」音樂會，利用木造建築特殊聲響特質，打造沉浸式藝文體驗。

文化局表示，「要到，泉劇場」將朝常態化展演空間發展，串聯台南藝術節及年度文化活動，邀請藝文團隊進駐，並結合園區內所長宿舍、雙併官舍等歷史空間，導入餐飲、選品及生活美學等元素，打造兼具文化、藝術與生活機能的歷史聚落。

劇場 台南

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