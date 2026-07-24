南台灣13家醫院成立醫療永續公益協作平台 串聯醫界、公益與企業資源

南台灣13家醫療院所今天攜手國際獅子會300E-2區，成立「南台灣醫療永續公益協作平台」，盼透過整合醫療院所、公益團體及企業資源，推動健康促進、醫療永續及ESG合作，建立跨域合作機制。

主辦單位表示，本次論壇共有13家醫療院所、50餘家企業及40個公益團體參與，並透過論壇交流、攤位展示及合作備忘錄簽署，作為後續合作基礎。未來將持續整合政府、醫療院所、企業及公益團體資源，推動醫療永續與健康促進，擴大南台灣跨域合作能量。參與平台的醫療院所包括重仁骨科醫院、博田醫院、大安婦幼醫院、杏和醫院、杏永醫院、溪洲醫院、惠德醫院、博愛蕙馨醫院、馨蕙馨醫院、劉嘉修醫院、光雄長安醫院、文雄醫院及高大美杏生醫院。

國際獅子會300E-2區表示，未來將結合地方公益資源，推動社區健康促進、健康知識宣導及公益服務，協助醫療院所將服務延伸至社區，提升民眾健康照護量能。