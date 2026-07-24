日本笠間市長拜會南市府 將推動國高中生旅行交流

日本茨城縣笠間市長山口伸樹等人今天拜會台南市政府，討論農產及多元領域合作。山口伸樹說，以教育旅行為主的國高中生交流，將是未來推動重點，以拉近兩市距離。

台南市政府發布新聞稿指出，茨城縣笠間市長山口伸樹、議長畑岡洋二及副議長田村幸子等一行9人今天拜會市府，由台南市副市長葉澤山接待歡迎。

葉澤山表示，台南市和笠間市農產合作成果豐碩，台南芒果、文旦、鳳梨等鮮果連續多年納入笠間市及茨城縣多所中小學營養午餐，期待未來兩市進一步推動文化、教育、體育等互動，加深認識及友誼。

山口伸樹則說，笠間市、水戶市、土浦市、那珂市等18個茨城縣城市，營養午餐提供台南水果，學童們透過品嘗水果更加認識台灣，也產生親近感。未來以教育旅行為主的國高中生交流將是推動重點，透過深度交流拉近兩市距離，彼此連結更緊密。

市府說明，笠間市位於茨城縣中央，東鄰水戶市，西接栃木縣，以日本種植面積第一的栗子產地而聞名，當地特有陶器「笠間燒」、日本三大稻荷神社之一「笠間稻荷神社」、特色小吃「笠間豆皮壽司」等，廣受喜愛。