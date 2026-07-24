台南招商火力全開！推出9案促參案吸引逾200億商機 再奪中央三項大獎

台南市政府今天參加財政部舉辦的115年度民間參與公共建設招商大會，一口氣推出9件促參招商案，預估可吸引超過200億元民間投資。其中，「新市水資源回收中心暨放流水回收再利用促參案」及「岸內數位影視娛樂產業園區促參案」獲列為本次招商大會重點案源，成為台南目前推動公共建設招商的最新進展。

市府表示，此次招商案涵蓋立體停車場、影視數位、觀光遊憩、環保及再生水等領域，希望透過引進民間資金與專業，加速公共建設推動，同時提升公共服務品質與帶動地方經濟發展。

其中，新市水資源回收中心暨放流水回收再利用促參案，將配合南部科學園區高科技產業發展，新建水資源回收中心及再生水廠，強化整體再生水供應系統，提供穩定產業用水，支援南科及半導體產業持續發展。

另一項重點招商案為文化局推動的岸內數位影視娛樂產業園區促參案，基地位於鹽水岸內地區，市府規畫引進民間投資打造結合AI攝影棚、專業攝影棚、虛擬製片及觀光遊憩等複合式設施，盼建立台南數位影視產業聚落，加速AI影音產業發展。

除招商成果外，台南市政府在本屆招商大會也獲中央肯定，一舉拿下「招商卓越獎（促參類）」直轄市第二名、「促參獎勵金」6841萬餘元，以及「114年度促進民間參與公共建設業務考核」特優等3項獎項，由副市長趙卿惠代表受獎。

市府指出，近年促參成果持續累積，包括已完成簽約的台南市立醫院BOT案，民間投資金額超過124億元，未來將持續盤點具發展潛力的公共建設案源，完善招商環境，吸引更多民間投資投入台南建設。

台南招商火力全開！財政部115年民間參與招商大會推出9案逾200億元商機 再奪中央三項大獎。圖/