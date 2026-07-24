嘉義噴水圓環雕像完成修復 KANO王牌投手吳明捷英姿再現

嘉義市中央噴水圓環的KANO投手吳明捷雕像因風吹雨淋損壞，歷經雕塑家數月修復與翻銅，今天重返噴水圓環，市長黃敏惠與雕塑家蒲浩明共同見證，目前投手雕像已吊裝完成，後續將整修圓環的噴水設施、景觀鋪面及照明，完工後將舉辦啟用活動。

黃敏惠介紹，這座名為「一隻展開翅膀的老鷹－KANO 1931」的雕像，取材自1931年嘉農棒球隊王牌投手吳明捷在日本甲子園的傳奇姿態，雕像於2014年電影「KANO」首映時揭幕，成為嘉義市的代表地標，見證嘉義市發展與繁榮，但因日曬雨淋等因素，銅像已出現風化落漆。

黃敏惠表示，為延續這份熱血精神，邀請原創作雕塑家蒲浩明操刀修復，以耐候性更高的銅材重新翻製，保留原雕像的造型比例與細緻神韻。中央噴水圓環的修繕工程也包含噴水設施、景觀鋪面及照明等項目更新，在保留城市記憶的同時，也為場域帶來新氣象。

此次銅像重返噴水圓環，雕塑家蒲浩明與其子蒲子超也共同參與工程。蒲子超分享，12年前他曾參與銅像勘查，如今很高興見到銅像以更好狀態回歸，也成為課堂教材和台灣百大景點，他的外曾祖父陳澄波曾在圓環邊寫生，若能穿越時空，一定會紀錄下KANO噴水圓環風景。

嘉義噴水圓環KANO投手吳明捷雕像重新吊裝完成，市府將持續進行中央噴水圓環整修工程，完工後舉辦啟用活動。圖／嘉義市政府提供

嘉義市噴水圓環KANO投手吳明捷雕像歷經數月修復，今天完成吊裝重返圓環，市長黃敏惠等人到場見證。圖／嘉義市政府提供