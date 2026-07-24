快訊

缺席725凱道遊行？ 柯文哲曝沒提前收到通知：活動辦得很倉促

南韓「世紀離婚案」判了！SK會長崔泰源須付前妻超過200億

中國海盜「黃金時代」！國際海盜史研究趨勢一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義噴水圓環雕像完成修復 KANO王牌投手吳明捷英姿再現

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市噴水圓環KANO投手吳明捷雕像歷經數月修復，今天完成吊裝重返圓環，市長黃敏惠等人到場見證。圖／嘉義市政府提供
嘉義市噴水圓環KANO投手吳明捷雕像歷經數月修復，今天完成吊裝重返圓環，市長黃敏惠等人到場見證。圖／嘉義市政府提供

嘉義市中央噴水圓環的KANO投手吳明捷雕像因風吹雨淋損壞，歷經雕塑家數月修復與翻銅，今天重返噴水圓環，市長黃敏惠與雕塑家蒲浩明共同見證，目前投手雕像已吊裝完成，後續將整修圓環的噴水設施、景觀鋪面及照明，完工後將舉辦啟用活動。

黃敏惠介紹，這座名為「一隻展開翅膀的老鷹－KANO 1931」的雕像，取材自1931年嘉農棒球隊王牌投手吳明捷在日本甲子園的傳奇姿態，雕像於2014年電影「KANO」首映時揭幕，成為嘉義市的代表地標，見證嘉義市發展與繁榮，但因日曬雨淋等因素，銅像已出現風化落漆。

黃敏惠表示，為延續這份熱血精神，邀請原創作雕塑家蒲浩明操刀修復，以耐候性更高的銅材重新翻製，保留原雕像的造型比例與細緻神韻。中央噴水圓環的修繕工程也包含噴水設施、景觀鋪面及照明等項目更新，在保留城市記憶的同時，也為場域帶來新氣象。

此次銅像重返噴水圓環，雕塑家蒲浩明與其子蒲子超也共同參與工程。蒲子超分享，12年前他曾參與銅像勘查，如今很高興見到銅像以更好狀態回歸，也成為課堂教材和台灣百大景點，他的外曾祖父陳澄波曾在圓環邊寫生，若能穿越時空，一定會紀錄下KANO噴水圓環風景。

嘉義噴水圓環KANO投手吳明捷雕像重新吊裝完成，市府將持續進行中央噴水圓環整修工程，完工後舉辦啟用活動。圖／嘉義市政府提供
嘉義噴水圓環KANO投手吳明捷雕像重新吊裝完成，市府將持續進行中央噴水圓環整修工程，完工後舉辦啟用活動。圖／嘉義市政府提供

嘉義市噴水圓環KANO投手吳明捷雕像歷經數月修復，今天完成吊裝重返圓環，市長黃敏惠等人到場見證。圖／嘉義市政府提供
嘉義市噴水圓環KANO投手吳明捷雕像歷經數月修復，今天完成吊裝重返圓環，市長黃敏惠等人到場見證。圖／嘉義市政府提供

嘉義噴水圓環KANO投手吳明捷雕像修復完成，市長黃敏惠今天為雕像吊掛工程祈福。圖／嘉義市政府提供
嘉義噴水圓環KANO投手吳明捷雕像修復完成，市長黃敏惠今天為雕像吊掛工程祈福。圖／嘉義市政府提供

嘉義 KANO 黃敏惠

延伸閱讀

《KANO》背後真實傳奇！1970 年代「北華興、南美和」曾撐起台灣棒球黃金年代

「水臺中馬賽克」青年影像徵件起跑 邀學子用鏡頭記錄臺中水文之美

蔣勳畫展嘉義新港培桂堂盛大開展 結合歷史建築展現古樸韻味

台南「運河咖啡一條街」可望成真！ 市府規畫招商打造水岸新地標

相關新聞

嘉義噴水圓環雕像完成修復 KANO王牌投手吳明捷英姿再現

嘉義市中央噴水圓環的KANO投手吳明捷雕像因風吹雨淋損壞，歷經雕塑家數月修復與翻銅，今天重返噴水圓環，市長黃敏惠與雕塑家蒲浩明共同見證，目前投手雕像已吊裝完成，後續將整修圓環的噴水設施、景觀鋪面及照明，完工後將舉辦啟用活動。

台南火車站古蹟月台冒煙 文資處今會勘：幸未傷主結構

台南市定古蹟台南火車站第一月台昨天發生遮雨棚屋頂冒煙事件，消防人員獲報後迅速到場處理，火勢很快獲得控制。台南市文化資產管理處今會同文化部文化資產局現勘確認，冒煙位置位於第一月台遮雨棚屋面外緣鐵皮內的木頭橫樑，現場僅有微量白煙，並無明火，燃燒面積約0.06平方公尺。

AI與半導體大爆發 台南磁吸人才！1111調查：近6成願南漂工作

台南市招商成果豐碩，AI與半導體產業鏈成形。台南市政府為協助企業延攬人才，除辦理多場次就業博覽會，今天在1111人力銀行於台北凱撒大飯店辦理「2026台南市就業環境與世代職場觀察調查」發布記者會，副市長趙卿惠於會中宣布與1111人力銀行公私協力，啟用線上「台南好生活 台南呷頭路」台南職缺專區，向全國人才發出誠摯邀請，一起來台南呷頭路、過生活。

台南安定納骨堂神主牌位難求多年 新建牌位堂增設牌位2萬以上開放登記

台南市安定區納骨堂神主牌位一位難求多年，區公所爭取新建增設神主牌位堂工程完工，將增設牌位2萬位以上，今天啟用、邀請地方人士見證。

東石海之夏煙火秀周日登場 縣府推薦三大賞煙火地點避車潮

2026東石海之夏重頭戲海上高空煙火秀7月26日晚間登場，縣府預估吸引大量人潮湧入東石漁人碼頭，文化觀光局今天公布交通疏導及賞煙火攻略，推薦塭港漁港、網寮漁港兩處觀賞據點，並規畫免費接駁、交通管制及離場分流措施，盼讓觀賞煙火遊客交通更順暢。

嘉義縣斥資將近2億元 新建焚化爐底渣處理廠、家具再生工廠

嘉義縣焚化廠每年產生4.3萬公噸焚化底渣，縣府環保局規畫在嘉義縣永續循環中心新建「底渣處理場」及「家具再生修復工廠」兩棟循環處理設施，縣長翁章梁、資源循環副署長林健三等人今天參加動土典禮，預計斥資1億9888萬元，提升循環利用與經濟效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。