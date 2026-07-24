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台南火車站古蹟月台冒煙 文資處今會勘：幸未傷主結構
台南市定古蹟台南火車站第一月台昨天發生遮雨棚屋頂冒煙事件，消防人員獲報後迅速到場處理，火勢很快獲得控制。台南市文化資產管理處今會同文化部文化資產局現勘確認，冒煙位置位於第一月台遮雨棚屋面外緣鐵皮內的木頭橫樑，現場僅有微量白煙，並無明火，燃燒面積約0.06平方公尺。
文資處表示，冒煙處位於第一月台屋面構造，雖屬台南火車站指定古蹟範圍內，但並非古蹟本體主要結構，月台主構架未受損，事件未影響古蹟整體結構安全。
文資處指出，冒煙處涉及的石棉瓦原本就已列入台南火車站修復工程的預定汰換項目，此次事件不影響整體修復計畫。受損區域將由台鐵公司先行以浪板進行臨時防護，避免雨水滲漏及確保旅客通行安全。
文資處已建議台鐵公司依規定將此次異常事件及處理情形函報文化部，並配合後續修復工程，持續落實古蹟保存作業，兼顧文化資產維護品質及旅客使用安全。
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