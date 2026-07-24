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虎尾高鐵非營利幼兒園公告招生 9月開學176名額、2歲幼兒即可登記

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣虎尾高鐵特定區文小非營利幼兒園由中央與雲林縣政府斥資約1.6億元興建，由維多利亞國際學校取得經營權，歷經招生時程延宕，備受家長關注，今園方公布招生簡章，預計今年9月開學。圖／雲林縣政府提供
雲林縣虎尾高鐵特定區文小非營利幼兒園由中央與雲林縣政府斥資約1.6億元興建，由維多利亞國際學校取得經營權，歷經招生時程延宕，備受家長關注，今園方公布招生簡章，預計今年9月開學。圖／雲林縣政府提供

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雲林縣虎尾高鐵特定區文小非營利幼兒園由中央與雲林縣政府斥資約1.6億元興建，由維多利亞國際學校取得經營權，歷經招生時程延宕，備受家長關注，今園方公布招生簡章，預計今年9月開學，115學年度招收176名幼兒，只要今年9月1日前滿2足歲即可報名，將於8月11日公開抽籤。

虎尾高鐵特定區文小非營利幼兒園位於虎尾鎮清雲二路、學府東路，鄰近高鐵雲林站及台大醫院雲林分院虎尾院區，縣府表示，高鐵特定區近年受中部科學園區及醫療資源進駐帶動，加上住宅快速開發，人口持續成長，幼兒就學需求增加，因此爭取中央補助8200多萬元，縣府自籌7696萬元興建園舍。

教育處指出，虎尾高鐵特定區文小非營利幼兒園是全縣第10所、虎尾鎮第3所非營利幼兒園，園舍採地上2層鋼筋混凝土搭配鋼構設計，並以木構屋頂打造特色外觀，經公開評選後，由維多利亞國際學校負責經營，園區規畫8班，包括幼幼班、小班、中班及大班各2班。

幼兒園原訂今年4月招生，因設立審查程序較預期延後，招生時程順延，今日公告招生簡章，115學年度共招收176名幼兒，大班、中班、小班各2班，每班24人；幼幼班2班，每班16人，招收對象為今年9月1日前滿2足歲至未滿入國小年齡幼兒。

第一、二優先資格幼兒將於7月28日至7月30日受理登記，一般生則於8月4日至8月6日辦理登記，每日上午10時至中午12時、下午1時至3時受理。8月11日下午2時公開抽籤，8月13日至14日辦理錄取生報到，逾期未報到者將由備取生依序遞補。

園方提醒，由於校舍目前仍進行細部整理，本次招生登記及抽籤地點設於斗六市鎮南路1110號的維多利亞雙語中小學，完成錄取後，報到地點則為虎尾高鐵非營利幼兒園。

虎尾鎮 高鐵 幼兒園

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