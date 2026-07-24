AI與半導體大爆發 台南磁吸人才！1111調查：近6成願南漂工作

台南市招商成果豐碩，AI與半導體產業鏈成形。台南市政府為協助企業延攬人才，除辦理多場次就業博覽會，今天在1111人力銀行於台北凱撒大飯店辦理「2026台南市就業環境與世代職場觀察調查」發布記者會，副市長趙卿惠於會中宣布與1111人力銀行公私協力，啟用線上「台南好生活 台南呷頭路」台南職缺專區，向全國人才發出誠摯邀請，一起來台南呷頭路、過生活。

11 11人力銀行今發表報告指出，台南不僅有領先全球的尖端科技，更有觀光餐飲、傳統製造等多元產業蓬勃並進，有超過8成5的受訪者認同台南是一座「百工興盛」的韌性城市。同時，得益於相對友善的生活與居住成本、悠閒的生活步調，調查也顯示在同等條件下，有近6成的求職者表達願意長期留在台南發展，更有近8成願意推薦朋友來台南工作。

1111人力銀行總經理張篆楷說，調查結果反映出台南已逐步建立兼具科技、高附加價值產業與宜居生活環境的城市特色，不僅吸引企業投資，也提高人才留任意願，並展現了台南具備吸引全國優秀人才的強大磁吸力，是年輕人兼顧工作成就與生活品質的首選。

趙卿惠表示市長黃偉哲上任以來，共新增2069件投資案，吸引投資額達3619億元，預估可創造4365億元產值，並增加6萬7千多個就業機會，展現台南以產業投資驅動經濟發展及就業機會成長的亮眼成果。

台南以半導體、AI、智慧機器人及先進製造等產業優勢，吸引企業投資布局，不僅有台積電等半導體龍頭持續深耕，近期包含AMD（超微）等國際AI科技巨頭，也選擇將研發中心落腳台南，產業聚落發展更加完善。

台南不僅有南科與沙崙智慧綠能科學城雙引擎，除台南三井OUTLET、誠品生活台南、台南新光三越小北門等大型購物商場進駐，今年下半年也將有希爾頓飯店、萬豪酒店等更多五星級以上的飯店陸續開幕，提供更多商業發展與在地就業機會，也呼應了今天調查報告中的近7成受訪者對台南整體就業環境給予正向評價，以及認為留在台南工作比過去更有發展性，感受在地發展機會持續提升。

1111人力銀行總裁林文雄說，台南已從傳統文化古都成功轉型，成為由台積電領軍、並擁有南科與沙崙綠能科學城等優質就業機會的科技重鎮，台南除了透過古蹟與美食觀光吸引外地旅客，各產業蓬勃發展帶動了更多就業機會與青年返鄉，他更期盼未來能與台南市政府合作，建立長期的跨縣市跨地域人才推薦機制，持續將優秀人才引進台南。

台南市勞工局長王鑫基表示，與1111人力銀行攜手合作建置台南專屬的「台南好生活 台南呷頭路」職缺專區，提供給全國想來台南就業的求職者更便捷的媒合服務，目前已有逾40家廠商及2千多個職缺數上架，歡迎有意願的民眾可至線上https://job-fair.1111.com.tw/tainan/查找相關資訊。

勞工局也預告8月15日於中西區南美里活動中心舉辦1場中型徵才，9月12日及10月31日分別在慈幼工商及民治市政中心南瀛堂各舉辦1場大型就業博覽會，有逾百家廠商釋出超過8千多個工作機會；相關活動資訊可洽台南勞工局職訓就服中心 (06)6330820。