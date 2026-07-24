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台南安定納骨堂神主牌位難求多年 新建牌位堂增設牌位2萬以上開放登記

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南安定納骨堂神主牌位難求多年，新建牌位堂增設牌位2萬以上、開放登記。圖／安定區公所提供
台南安定納骨堂神主牌位難求多年，新建牌位堂增設牌位2萬以上、開放登記。圖／安定區公所提供

台南市安定區納骨堂神主牌位一位難求多年，區公所爭取新建增設神主牌位堂工程完工，將增設牌位2萬位以上，今天啟用、邀請地方人士見證。

神主牌位堂工程興建地上3層建築，總樓地板面積約1500平方公尺。去年底完工今年4月驗收合格，6月取得使用執照。

安定區公所表示，新神主牌位堂將陸續增設兩萬以上牌位，徹底解決一位難求困窘，更將全面提升本市基礎殯葬設施承載能量與服務品質。預計8月5日起開放登記選位。民眾可至新建神主堂前廣場領號依序辦理。前5天僅受理選位登記、暫不受理繳費，8月10日起開放繳費。

市長黃偉哲表示，安定納骨堂因環境清幽、交通便利且收費合理，深受市民信賴肯定。然原有神主牌位使用率早已達到百分之百，鄉親面臨無法奉祀先祖困擾。市府團隊體恤民情，為圓滿鄉親慎終追遠需求，特別投入總經費高達1億2520萬元規畫興建。

市府表示，將持續挹注資源、精進全市各區殯葬軟硬體設施，秉持「尊嚴、體貼、關懷」生命服務理念，為市民提供更優質、便利且溫馨的祭祀環境，打造充滿人文溫度與生命尊重的溫暖城市。

台南安定納骨堂神主牌位難求多年，新建牌位堂增設牌位2萬以上、開放登記。圖／安定區公所提供
台南安定納骨堂神主牌位難求多年，新建牌位堂增設牌位2萬以上、開放登記。圖／安定區公所提供

台南安定納骨堂神主牌位難求多年，新建牌位堂增設牌位2萬以上、開放登記。圖／安定區公所提供
台南安定納骨堂神主牌位難求多年，新建牌位堂增設牌位2萬以上、開放登記。圖／安定區公所提供

台南安定納骨堂神主牌位難求多年，新建牌位堂增設牌位2萬以上、開放登記。圖／安定區公所提供
台南安定納骨堂神主牌位難求多年，新建牌位堂增設牌位2萬以上、開放登記。圖／安定區公所提供

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