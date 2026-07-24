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東石海之夏煙火秀周日登場 縣府推薦三大賞煙火地點避車潮

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義東石海之夏煙火秀周日即將登場，預計湧入大量遊客，縣府今天公布三大賞煙火地點分散車潮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義東石海之夏煙火秀周日即將登場，預計湧入大量遊客，縣府今天公布三大賞煙火地點分散車潮。圖／嘉義縣政府提供

2026東石海之夏重頭戲海上高空煙火秀7月26日晚間登場，縣府預估吸引大量人潮湧入東石漁人碼頭，文化觀光局今天公布交通疏導及賞煙火攻略，推薦塭港漁港、網寮漁港兩處觀賞據點，並規畫免費接駁、交通管制及離場分流措施，盼讓觀賞煙火遊客交通更順暢。

縣府文觀局表示，今年規畫東石漁人碼頭、塭港漁港及網寮漁港三大賞煙火地點，東石漁人碼頭周邊26日中午12時起實施交通管制，下午2時起台61線部分路段僅開放持證車輛通行。若下午2時後才抵達東石，可至塭港漁港或網寮漁港看煙火，不僅可避開車潮，也有良好觀賞視野。

縣府文觀局指出，今年各觀賞區增設流動廁所、強化電信通訊服務，也持續提供高鐵嘉義站免費接駁車，首度新增港口宮接駁路線，兩條路線均採實名制預約，目前已全數額滿，預估可服務約2000名遊客，已將建議行車路線整合至「慢遊嘉義」LINE官方帳號。

縣府文觀局提醒，煙火施放結束後40分鐘內將是車流離場高峰，建議民眾不必急著離開，今年活動市集將延長營業至晚間8時30分，歡迎民眾留下來品嚐東石在地海鮮及特色美食，吹著海風散步、欣賞港區夜色，以悠閒的步調享受夏夜時光，同時避開離場尖峰車潮。

外界關心紅霞颱風是否影響煙火施放，縣長翁章梁表示，目前仍依原訂計畫照常施放，邀請民眾提早抵達東石，可體驗兒童遊樂設施、品嘗在地海產，悠閒感受東石夏夜魅力；未能到場的民眾，也可透過縣長翁章梁、慢遊嘉義、Q嘉義及民視新聞等臉書粉絲專頁同步收看直播。

嘉義東石海之夏煙火秀周日即將登場，面對紅霞颱風逼近，縣長翁章梁目前決定活動照常舉行。圖／嘉義縣政府提供
嘉義東石海之夏煙火秀周日即將登場，面對紅霞颱風逼近，縣長翁章梁目前決定活動照常舉行。圖／嘉義縣政府提供

嘉義東石海之夏煙火秀周日即將登場，預計湧入大量遊客，縣府今天公布三大賞煙火地點分散車潮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義東石海之夏煙火秀周日即將登場，預計湧入大量遊客，縣府今天公布三大賞煙火地點分散車潮。圖／嘉義縣政府提供

煙火秀 東石 台61線

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