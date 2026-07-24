嘉義縣斥資將近2億元 新建焚化爐底渣處理廠、家具再生工廠

嘉義縣焚化廠每年產生4.3萬公噸焚化底渣，縣府環保局規畫在嘉義縣永續循環中心新建「底渣處理場」及「家具再生修復工廠」兩棟循環處理設施，縣長翁章梁、資源循環副署長林健三等人今天參加動土典禮，預計斥資1億9888萬元，提升循環利用與經濟效益。

環保局表示，嘉義縣焚化廠每年花費約8000萬元委外處理，新建工程完成後將導入乾式底渣篩分設備，建立完整的底渣資源化處理系統，透過破碎、磁選、渦電流及粒徑篩分等程序，回收鐵、非鐵金屬等關鍵戰略金屬資源，並提升底渣再利用品質，節省委外費用。

環保局推估，乾式底渣篩分系統每年可處理約4.3萬公噸底渣，預估可回收約70.7%的再生粒料，供公共工程再利用，降低天然級配料使用；其中非鐵金屬回收率可提升至20%以上，每年可創造約5000萬元資源回收價值，同時節省委外處理費用，提升整體循環經濟效益。

環保局表示，除底渣處理外，也將同步興建家具再生修復工廠，嘉義縣每年約產生2044公噸巨大廢棄木材家具，未來將建置專業木工修復設備，透過修補、翻新及創意改造，延長家具使用壽命，讓再生家具重新回到民眾生活中使用，落實資源循環利用。

翁章梁說，焚化底渣委外處理成本高，且底渣含有許多可回收金屬資源，設施啟用後每年可節省約8000萬元委外處理費，還能回收金屬創造約5000萬元產值，讓廢棄物從「成本」變成「資源」，兼顧環保、循環經濟及財政效益，朝向廢棄物在地自主處理目標邁進。

嘉義縣永續循環中心新建底渣處理場及家具再生修復工廠，未來每年可節省約8000萬元底渣委外處理費，還可透過回收金屬創造約5000萬元產值。圖／嘉義縣政府提供