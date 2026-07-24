紅霞颱風影響明天七股「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」活動延期至8月8至9日

台南市市政府觀旅局與七股區公所原訂明後兩天舉辦「2026臺南七股海鮮節」《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》活動，今天公告因「紅霞颱風外圍環流影響」、預防性延期至8月8日及9日舉行。

主辦單位表示，紅霞颱風已發布海上颱風警報，外圍環流造成海象明顯轉差。中央氣象署預報25日浪高將達0.7米以上，不適宜辦理海域活動。另颱風周五至周六通過巴士海峽期間，南部沿海風浪將顯著增強，呼籲民眾暫緩戶外及海域活動。因颱風外圍環流仍會帶來風雨，為維護參與民眾安全，經慎重評估後，決定延後舉行活動。

市府表示，「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」已報名並已完成繳費民眾可持原票券參加延期梯次（8月8日及9日）活動或全額退票，門市購票者或網站購票已領取票券欲退票者請至ibon機台辦理退票，現金購票者將會於櫃台退款，信用卡購票者將會退回原刷卡行。線上購票未領者請於ibon網站「訂單明細」申請退票，費用將會退回原刷卡行，請務必於8月7日晚上11點前完成退票手續，逾時退票每張酌收10元手續費。

觀旅局表示，8月8及9日兩天挖文蛤體驗仍有名額可報名，活動相關請電洽七股區公所06-7872611、有關購/退票或ibon操作相關，請電話洽詢ibon購票系統客服專線0800-016-138。