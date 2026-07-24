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雲嘉南濱海國家風景區管理處長涉案交保 觀光署：處長調職積極配合調查

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

雲嘉南濱海國家風景區管理處「馬沙溝BOT案」傳弊端，處長徐振能疑涉案昨遭台南地檢署昨傳喚到案說明，檢方複訊認徐涉貪汙罪嫌重大，向台南地院聲押，法官裁定50萬元交保，並限制出境出海。

交通部觀光署表示，檢方偵辦「臺南市將軍區馬沙溝濱海遊憩區民間自提營運移轉案」，檢方指揮調查局至雲嘉南管理處處長室搜索、訊問，後經法院裁定具保，觀光署將全力配合司法單位偵辦作為，以利盡速釐清案情。

觀光署稱，馬沙溝濱海遊憩園區109年由雲嘉南管理處辦理招商，彩虹育樂公司列為最優申請人，並於110年完成簽約。112年8、9月起因天災造成馬沙溝海岸線退縮、沙灘大面積流失等因素，經召開協調會後，已於113年5月終止契約。然因114年丹娜絲颱風再度重創該地，雲嘉南管理處於114年度完成災後清整，目前持續進行各項用地檢討與規畫作業，預計116年底重新啟動招商作業。

觀光署政風室主任熊永明表示，就涉案人徐振能7月22日遭法院裁定50萬元具保候傳，為利釐清案情，觀光署當天就立即報交通部免除處長職務，改調觀光署綜合行政職系專門委員；處長職缺於遴員遞補前，將先由副處長莊名豪代理，確保機關業務運作無虞。

熊永明表示，觀光署重申一向重視公務人員廉能官箴，要求同仁依法行政，此案已進入司法偵審程序，將視案件偵審情形，從嚴從速追究涉案人員行政責任，並積極檢討防弊作為與加強教育訓練，防止類似案件發生。

觀光署 台南 調查局

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