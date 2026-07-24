雲嘉南濱海國家風景區管理處長涉案交保 觀光署：處長調職積極配合調查

依中央氣象署預報指出，輕度颱風紅霞已逐漸靠近台灣本島，目前台灣海峽南部已列入海上警戒範圍，台南市已發布警戒區域公告，另受颱風外圍環流影響，部分地區有平均風8級以上或陣風10級以上發生的機率，籲請市民嚴加戒備。

2026-07-24 12:11