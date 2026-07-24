紅霞颱風攪局！台南七股挖文蛤延至8月8、9日 可全額退票
受紅霞颱風外圍環流影響，中央氣象署已發布海上颱風警報，預估南部沿海風浪明顯增強，為維護民眾安全，台南市政府觀光旅遊局與七股區公所宣布，原訂7月25日、26日舉辦的「2026台南七股海鮮節－觀光赤嘴園挖文蛤體驗」兩場活動預防性延期，改至8月8日、9日辦理。
觀旅局表示，依中央氣象署預報，7月25日浪高將達0.7公尺以上，不適合進行海域活動；加上紅霞颱風週五、週六通過巴士海峽期間，南部沿海風浪將持續增強，因此決定延期舉辦，並呼籲民眾近期避免前往海邊從事戶外及海域活動。
已完成報名及繳費的民眾，可持原票券參加延期後的8月8日、9日活動，也可選擇全額退票。
觀旅局指出，透過ibon門市或網站購票且已領取票券者，可至ibon機台辦理退票；現金購票將於櫃檯退還現金，信用卡購票則退回原刷卡帳戶。尚未領票的線上購票民眾，可於ibon網站「訂單明細」申請退票，退款將退回原刷卡銀行。提醒民眾務必於8月7日晚間11時前完成退票手續，逾期退票每張將酌收10元手續費。
觀旅局表示，目前8月8日、9日兩場次挖文蛤體驗仍有名額，歡迎有興趣的民眾報名參加。
民眾若有活動相關問題，可洽七股區公所（06-7872611）；購、退票及ibon操作可洽ibon客服專線0800-016-138或（02）2659-9900。
觀旅局也提醒，颱風外圍環流期間沿海風浪大，請民眾切勿前往海邊逗留，並持續留意最新天氣及活動資訊。
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