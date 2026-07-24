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台南火箭隊拚全國賽！家齊、成大闖決賽 黃偉哲勉奪佳績

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲接見家齊高中「CC Rocket」團隊學生，勉全國決賽奪好成績。圖／台南市教育局提供
台南市長黃偉哲接見家齊高中「CC Rocket」團隊學生，勉全國決賽奪好成績。圖／台南市教育局提供

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國家太空中心（TASA）舉辦「2026台灣盃火箭競賽」，吸引全台71支隊伍、859人報名，決賽將於7月31日至8月2日在屏東旭海登場。國立台南家齊高中「CC Rocket」首次參賽即挺進高中1K組全國13強，成為台南唯一晉級決賽的高中代表隊；國立成功大學「Ius Bubulae」也闖入大專3K組全國6強。

市長黃偉哲昨從波蘭返台就接見兩校參賽團隊，肯定學生從設計、製作到測試，將課堂知識化為實際成果，並勉勵團隊在決賽沉著發揮，讓台南火箭順利升空、爭取佳績。

黃偉哲表示，太空科技是國家重要的前瞻發展領域，台南擁有大學、科研機構及科技產業等豐富資源，市府也持續鼓勵學校善用在地優勢，拓展學生接觸新興科技、投入專題實作及參與競賽的機會。此次成功大學及家齊高中團隊挺進全國決賽，展現學生勇於探索、動手實作及解決問題的能力。感謝國家太空中心提供專業學習與交流舞臺，也祝福臺南團隊沉著迎戰、發揮實力，讓火箭順利升空，爭取佳績。

教育局長鄭新輝表示，火箭競賽融合科學、工程、設計及團隊合作，是學生將知識轉化為實作成果的完整學習歷程。教育局持續推動機器人、無人機、新興科技體驗、科學營隊及競賽活動，並整合科技中心與外部資源，提供學生多元的科技學習與實作機會。

近期國家太空中心也將與台南北門國中合作推動偏鄉太空教育計畫，規劃專家入校、太空科技課程、火箭實作及相關展覽參訪，帶領學生從基礎科學探索出發，逐步深化跨域整合、實作應用及問題解決能力。

國家太空中心總監鄭琮生表示，台灣盃火箭競賽以推廣火箭教育及培育太空人才為核心，透過專業課程、設計審查及實際發射，引導學生結合理論與工程實作。未來也希望持續與學校深化合作，將太空科普資源帶入校園，啟發學生對科學與太空科技的興趣。

家齊高中校長陳韻如表示，團隊首次參賽即挺進全國決賽，是學生投入自主學習與跨域實作的成果。學生從零開始學習火箭設計與製作，並主動尋求大學、企業及在地工廠協助，逐步克服結構設計、材料加工、航電整合及回收系統等難題。從構想到完成火箭，學生不僅累積工程實作經驗，也在反覆測試與修正中，培養團隊合作及解決問題的能力。

教育局表示，本競賽分為學生1K組、學生3K組及社會3K組，由各隊完成火箭箭體、航電、酬載及回收系統設計，分別挑戰1公里及3公里以上飛行高度。決賽將於7月31日至8月2日在屏東旭海舉行，學生組前三名將於2026台灣太空國際年會發表成果，展現青年學子跨域實作與太空科技學習成果。

台南市長黃偉哲接見家齊高中「CC Rocket」團隊學生，勉全國決賽奪好成績。圖／台南市教育局提供
台南市長黃偉哲接見家齊高中「CC Rocket」團隊學生，勉全國決賽奪好成績。圖／台南市教育局提供

台南市長黃偉哲接見國立成功大學「Ius Bubulae」團隊學生，勉全國決賽奪好成績。圖／台南市教育局提供
台南市長黃偉哲接見國立成功大學「Ius Bubulae」團隊學生，勉全國決賽奪好成績。圖／台南市教育局提供

黃偉哲 火箭 台南 成大

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