紅霞颱風進逼！台南發布警戒區域公告 呼籲市民防颱戒備
依中央氣象署預報指出，輕度颱風紅霞已逐漸靠近台灣本島，目前台灣海峽南部已列入海上警戒範圍，台南市已發布警戒區域公告，另受颱風外圍環流影響，部分地區有平均風8級以上或陣風10級以上發生的機率，籲請市民嚴加戒備。
中央氣象署指出，輕度颱風紅霞24日8時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約470公里之處，以每小時26轉23公里速度，向西北西進行，已逐漸靠近台灣本島，目前台灣海峽南部已列入海上警戒範圍。另受颱風外圍環流影響，部分地區有平均風8級以上或陣風10級以上發生的機率。
同時，市長黃偉哲特別指示市府各編組單位嚴陣以待，落實防汛整備，並特別針對先前豪雨期間受災與淹水潛勢點位加強戒備，確保災害發生時能於第一時間出動搶救。
消防局局長楊宗林說，面對紅霞颱風來襲，消防局已完成所屬外勤大隊與分隊各項救災裝備器材整備與試動，並於易淹水區域規畫超前部署機制，以掌握初期救災時機。
消防局提醒，適逢暑假，請家長特別注意孩童動向，民眾切勿前往沿海地區觀浪、釣魚，亦嚴禁至山區、溯溪。最後，請市民多加利用官方 Line 帳號、行動防災App，隨時留意停班停課、水情動態等推播訊息，風雨較大時請待在室內減少外出，確保自身安全。若遇緊急狀況，請立即撥打119或110報案專線求助。
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