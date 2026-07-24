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103歲仍練功！宋江武師何國昭獲國家文資保存獎 陣頭教練第一人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
103歲仍身手矯健的何國昭教練，左為台南市文化局副局長林韋旭。圖／取自台南市文化資產管理處粉專
103歲仍身手矯健的何國昭教練，左為台南市文化局副局長林韋旭。圖／取自台南市文化資產管理處粉專

台南市文化局推薦103歲的宋江武陣名師何國昭，榮獲文化部「第七屆國家文化資產保存獎」保存貢獻類獎項，文化局表示，不僅是本屆唯一以民俗藝陣保存獲獎者，更成為該獎設立以來首位獲獎的陣頭教練，象徵無形文化資產保存工作受到更高度肯定。

文化局指出，何國昭人稱「建興師」，是台灣宋江系統武陣最具代表性的保存者與傳承者之一，也是國家重要民俗「西港刈香」及「羅漢門迎佛祖」宋江武陣最資深教練，其一生投入宋江武陣，堪稱台灣宋江武陣發展的活歷史。

台南市長黃偉哲表示，何國昭自1949年投入宋江陣，近80年來持續投入武陣傳承，首創「空手連環對打」演練形式，影響南台灣宋江系統武陣發展至今，並長年指導宋江陣、白鶴陣及金獅陣等各地陣頭，培育無數武陣教練與青年子弟，對台灣傳統武陣文化發展貢獻深遠。

黃偉哲說，此次獲得國家文化資產保存獎，是對何國昭數十年守護、傳承宋江武陣文化的最高肯定，也展現台南長期深耕無形文化資產保存的成果。

文化局長黃雅玲表示，何國昭創立「建興武館」，建立制度化傳承體系，積極推動武陣教育、校園扎根及國際交流，除長年研究武術與宋江陣，也將多年經驗整理出版「醉拳練習之研究」、「新吉村宋江陣陣勢之研究」等著作，以圖文完整記錄動作技巧、陣式結構與演練原理，讓原本仰賴口傳心授的技藝留下完整紀錄。

近年何國昭也投入宋江陣數位化保存工作，持續推動傳統武陣文化傳承。文化局指出，未來將持續辦理陣頭紀錄保存、教育推廣等工作，攜手地方共同守護珍貴的傳統藝陣文化。

何國昭曾獲第10屆全球中華文化藝術薪傳獎、台南市卓越市民及台南市首屆資深陣頭傳承者等榮譽，如今再獲國家文化資產保存獎，也為台灣民俗藝陣文化保存寫下新頁。

高齡103歲的「建興師」何國昭為宋江陣及白鶴陣教練，教練榮獲文化部「第七屆國家文化資產保存獎。聯合報系資料照片
高齡103歲的「建興師」何國昭為宋江陣及白鶴陣教練，教練榮獲文化部「第七屆國家文化資產保存獎。聯合報系資料照片

何國昭教練今年103歲仍參與陣頭演訓。取自台南市文化資產管理處粉專 照片提供：黃文博
何國昭教練今年103歲仍參與陣頭演訓。取自台南市文化資產管理處粉專 照片提供：黃文博

高齡103歲的「建興師」何國昭為宋江陣教練，榮獲文化部「第七屆國家文化資產保存獎，台南市文化局及各界前往祝賀。圖／取自台南市文化資產管理處粉專
高齡103歲的「建興師」何國昭為宋江陣教練，榮獲文化部「第七屆國家文化資產保存獎，台南市文化局及各界前往祝賀。圖／取自台南市文化資產管理處粉專

何國昭教練年輕時的英姿圖／取自台南市文化資產管理處粉專
何國昭教練年輕時的英姿圖／取自台南市文化資產管理處粉專

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