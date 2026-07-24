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台南又多一處百年古蹟修復重生！原台南刑務所「要道館」8月啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
原台南刑務所「要道館」歷時4年多整修，特在8月啟用。圖／台南市文化局提供
原台南刑務所「要道館」歷時4年多整修，特在8月啟用。圖／台南市文化局提供

歷經4年多修復，承載台南百年司法歷史記憶的直轄市定古蹟「原台南刑務所木造建築群－要道館」即將迎來新生命。8月1日下午2時將舉辦「要到，泉劇場」啟動儀式，正式開啟古蹟活化再利用的新篇章。

這座日治時期留下的重要司法建築，完成修復後將轉型為常態性藝文展演空間，未來不僅保存珍貴文化資產，也將成為串聯歷史、人文與藝術的重要城市據點，讓百年建築從靜態保存走入市民日常生活。

台南市長黃偉哲表示，文化資產保存不只是修復建築本體，更重要的是讓古蹟重新融入城市生活，發揮文化教育、公共參與及城市記憶傳承的功能。市府近年持續推動歷史場域修復與活化，希望透過展演、藝術創作及多元活動，讓歷史空間成為市民共享的「文化客廳」。

文化局長黃雅玲指出，要道館修復工程秉持「修舊如舊」理念，完整保存木構造工法與歷史痕跡，延續日治時期司法建築群的文化價值。其中，「要道館」為全台僅存4座日式武道場之一，具有高度歷史保存價值。

「要到，泉劇場」名稱也蘊含場域故事，「泉」源自台南刑務所創設初期所在地「泉町」，象徵回望歷史源流；「要到」則取自園區內珍貴建築「要道館」，代表百年場域重新啟程。

配合啟用活動，文化局規畫多場免費藝文展演。8月1日下午3時由南聲社帶來「南聲古樂清奏起．文化道館現風華」，以南管古樂揭開古蹟新頁；下午5時由聚珍台灣推出「跟著老照片漫步台南泉町今昔」講座，透過歷史影像帶領民眾認識泉町過往風貌。8月2日則安排「不安分的長笛手：要道館的一日聲響」音樂會，利用木造建築特殊聲響特質，打造沉浸式藝文體驗。

文化局表示，未來「要到，泉劇場」將朝常態化展演空間發展，串聯台南藝術節及年度文化活動，邀請藝文團隊進駐，並逐步結合園區內所長宿舍、雙併官舍等歷史空間，導入餐飲、選品及生活美學等元素，打造兼具文化、藝術與生活機能的歷史聚落。

文化局指出，原台南刑務所木造建築群的修復啟用，不僅是保存一處百年文化資產，也象徵台南持續推動古蹟活化、文化觀光及地方創生的重要成果。未來「要到，泉劇場」將成為市民親近歷史、體驗藝術的新場域，也為台南文化城市再添一處新亮點。

原台南刑務所「要道館」歷時4年多整修，特在8月啟用。圖／台南市文化局提供
原台南刑務所「要道館」歷時4年多整修，特在8月啟用。圖／台南市文化局提供

古蹟 台南 黃偉哲

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