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年省2億電費！台南22萬盞路燈升級LED 萬盞智慧路燈自動報修

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市22萬老舊路燈換裝節能路燈，不只減碳年省2億電費 ，智慧路燈還會自動報修。圖／台南市工務局提供
台南市22萬老舊路燈換裝節能路燈，不只減碳年省2億電費 ，智慧路燈還會自動報修。圖／台南市工務局提供

台南市從2024年起全市22萬餘盞老舊路燈汰換及智慧照明系統建置後，目前約1萬盞智慧路燈持續穩定運作，透過自動偵測異常、即時通報，大幅縮短故障排除時間，不僅提升夜間道路照明品質，也兼顧節能減碳效益，每年可節省約2億元電費，減少約5萬噸碳排放。

工務局表示，市府近年全面將傳統路燈汰換為LED燈具，並建置智慧路燈管理系統，其中約1萬盞路燈具備智慧監控功能，可24小時自動偵測燈具異常並回傳系統，不再完全仰賴民眾通報，維修效率大幅提升，也讓夜間行車及民眾返家安全更有保障。

工務局指出，過去使用的納氣燈工作溫度高達400度，不僅耗電量高，也較容易故障，維修成本相對較高。全面改採LED路燈後，不僅照明效果更佳、耗電量更低，燈具故障率也明顯下降，並搭配智慧管理系統，讓路燈維護更加即時。

此外，每支路燈燈桿均設置QR Code，民眾只要掃描即可快速回報故障，也可透過市民服務專線1999或0800-552168語音專線通報，形成智慧監測結合民眾參與的多元通報機制，進一步提升維修效率。

工務局表示，LED路燈全面建置後，每年可節省約2億元電費，減少約5萬噸二氧化碳排放，對推動淨零碳排具有實質效益。另燈具享有9年保固，可降低後續維護及行政成本。市府將持續透過智慧科技提升公共設施管理效能，在兼顧節能減碳的同時，也打造更安全、便利的夜間生活環境。

台南市22萬老舊路燈換裝節能路燈，不只減碳年省2億電費 ，智慧路燈還會自動報修。圖／台南市工務局提供
台南市22萬老舊路燈換裝節能路燈，不只減碳年省2億電費 ，智慧路燈還會自動報修。圖／台南市工務局提供

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