黃偉哲訪波蘭拚農產外銷 瞄準中東歐市場打造台南水果新商機
台南市長黃偉哲出訪波蘭波美拉尼亞省，除推動城市外交及科技、產業合作外，也積極行銷台南優質農特產品，希望以波蘭為前進中東歐市場的重要據點，提升台南農產品在歐洲市場的能見度，為農民開拓更多外銷商機。
黃偉哲表示，台南是台灣重要農業重鎮，盛產芒果、芭樂、火龍果、棗子及鳳梨等優質水果，品質深受國際市場肯定。隨著台灣多項鮮果已獲准輸銷歐盟，波蘭身為中東歐重要市場及歐盟成員國，具備市場與物流優勢，市府希望以波蘭為起點，逐步拓展中東歐市場版圖，為台南農民創造更多外銷機會。
黃偉哲指出，波蘭是歐洲重要的經濟與物流樞紐，高品質、健康且具特色的熱帶水果及加工農產品深具市場潛力。此次出訪將成為台南農產邁向波蘭市場的重要敲門磚，市府團隊將運用拓展日、韓、英、澳、星等國的成功經驗，盼為當地消費者帶來更多台南的農特產品，讓台南的甜蜜好味道走進中東歐市場。
訪問期間，黃偉哲也與歐洲台灣商會聯合總會會長阮紹棣、波蘭台灣商會會長許斯維會面，雙方就農產品拓銷通路交換意見，並期待透過旅波台商資源，協助台南農產品順利打入波蘭市場，建立穩定銷售管道。
台南市政府表示，近年持續推動農產品國際行銷，除參與國際食品展、辦理海外推廣活動外，也透過城市外交及經貿交流媒合海外採購商與通路，協助農民及業者拓展外銷市場。同時持續強化冷鏈物流、品牌行銷及品質管理，提升台南農產品國際競爭力，讓更多優質農特產品成功進軍海外市場。
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