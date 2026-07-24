黃偉哲訪波蘭拚農產外銷 瞄準中東歐市場打造台南水果新商機

台南市長黃偉哲出訪波蘭波美拉尼亞省，除推動城市外交及科技、產業合作外，也積極行銷台南優質農特產品，希望以波蘭為前進中東歐市場的重要據點，提升台南農產品在歐洲市場的能見度，為農民開拓更多外銷商機。

黃偉哲表示，台南是台灣重要農業重鎮，盛產芒果、芭樂、火龍果、棗子及鳳梨等優質水果，品質深受國際市場肯定。隨著台灣多項鮮果已獲准輸銷歐盟，波蘭身為中東歐重要市場及歐盟成員國，具備市場與物流優勢，市府希望以波蘭為起點，逐步拓展中東歐市場版圖，為台南農民創造更多外銷機會。

黃偉哲指出，波蘭是歐洲重要的經濟與物流樞紐，高品質、健康且具特色的熱帶水果及加工農產品深具市場潛力。此次出訪將成為台南農產邁向波蘭市場的重要敲門磚，市府團隊將運用拓展日、韓、英、澳、星等國的成功經驗，盼為當地消費者帶來更多台南的農特產品，讓台南的甜蜜好味道走進中東歐市場。

訪問期間，黃偉哲也與歐洲台灣商會聯合總會會長阮紹棣、波蘭台灣商會會長許斯維會面，雙方就農產品拓銷通路交換意見，並期待透過旅波台商資源，協助台南農產品順利打入波蘭市場，建立穩定銷售管道。

台南市政府表示，近年持續推動農產品國際行銷，除參與國際食品展、辦理海外推廣活動外，也透過城市外交及經貿交流媒合海外採購商與通路，協助農民及業者拓展外銷市場。同時持續強化冷鏈物流、品牌行銷及品質管理，提升台南農產品國際競爭力，讓更多優質農特產品成功進軍海外市場。

台南市長黃偉哲盼以波蘭為起點逐步擴大台南農產品在中東歐市場的布局。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲向波蘭與會者推銷本市農特產品。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲向波蘭與會者推銷本市農特產品。圖／台南市政府提供