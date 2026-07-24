喉嚨痛別以為只是小感冒！新冠疫情升溫 台南已13重症3死

國內新冠疫情持續升溫，疾管署預估疫情將於8月中下旬達到高峰。台南市衛生局今天表示，目前新冠疫情已進入流行期，門、急診就診人次較前一周增加66.5%，截至目前，台南自去年10月起已累計13例新冠併發重症本土病例及3例死亡病例，其中逾7成為65歲以上長者，呼籲符合資格民眾儘速接種疫苗，目前公費疫苗尚餘1000多劑。

台南市長黃偉哲表示，統計顯示，13例重症個案中，65歲以上長者占76.9%；另有92.3%的重症患者未接種本季新冠疫苗，顯示高齡者、慢性病患者及免疫功能低下者仍是感染後發生重症及死亡的高風險族群。

衛生局指出，近期感染新冠多以喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、發燒及倦怠等類似感冒症狀為主，也有不少患者症狀輕微甚至沒有明顯不適，容易輕忽感染風險，但病毒仍持續在社區傳播，高風險族群不可掉以輕心。

衛生局長李翠鳳表示，暑假期間民眾出遊、返鄉、搭乘大眾運輸及出國旅遊頻繁，人流增加也提高病毒傳播風險，目前全市各區衛生所及合約醫療院所均提供新冠疫苗接種服務，符合資格民眾可就近預約接種。

衛生局表示，自今年4月7日至7月31日止，65歲以上長者、55至64歲原住民，以及滿6個月以上免疫不全或免疫力低下者，若距離前一劑新冠疫苗已滿6個月（180天），可再追加接種1劑，以維持保護力。

衛生局提醒，目前台南公費新冠疫苗仍有1000多劑可供接種，符合資格且尚未完成本季接種者，應把握暑假期間儘速接種，降低重症及死亡風險，安心出遊也守護家人健康。