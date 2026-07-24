台南遊河夯！地方提BOT案年底整建2碼頭 盼吸引業者投入

台南運河遊河近年成為觀光熱門行程，民間自提BOT案，投資約一點二億元，將設置河樂廣場、水景公園及林默娘公園三座碼頭，並興建候船空間、旅客服務中心及相關附屬設施，建立完整遊河服務系統。廠商辦理開工準備，預計十二月底優先整建河樂廣場站與水景公園站兩座碼頭，讓安平區與中西區可營運通航，屆時現行一家遊河業者可再增加，為觀光增添新據點。

觀旅局指出，三座碼頭將成為遊河主要停靠據點，串連河樂廣場、水景公園、林默娘公園、安平港及周邊景點，民眾可從水上欣賞運河沿岸景觀、歷史橋梁及安平港灣風光，感受不同於陸地的城市魅力。

台南運河遊河行程目前僅由一家民間業者經營，以安平漁人碼頭為主要登船點，依不同航線規畫約四十五至六十分鐘航程，兼具歷史人文與水岸旅遊特色，吸引不少國內外遊客搭乘。

觀旅局說，依台南運河及安平漁港載客小船審查營運許可應行注意事項，運河段每卅分鐘最多可核准三班船舶航行，安平漁港可容納四班，未來隨碼頭及設施完善，可望吸引更多航運業者投入，發展定時航班、夜航、文化導覽、主題遊船及包船等多元遊程，形成良性競爭，提升整體觀光服務品質。

市府表示，運河除持續深化觀光功能，也將評估水域運輸在城市交通中的可能性，讓運河不只是遊憩景點，更能成為連結地方生活與城市發展的重要公共運輸資源。