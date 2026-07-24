台南市府啟動「大員盛場」基地招商 拚串連運河沿岸觀光

台南運河水岸資源得天獨厚，但開通百年紀念活動被批規畫零散，為活化沿岸空間，市府啟動「大員盛場基地計畫」，規畫於運河南岸以低密度方式開發逾兩公頃基地，兼顧水岸景觀與商業發展，串連河樂廣場、安平老街、安平港及周邊觀光景點，打造兼具休閒、觀光、文化及夜間經濟特色的水岸生活圈，議員要求加快整合，發展成具代表性城市觀光亮點。

經發局表示，大員盛場基地位於運河南岸，長約四公里，規畫兼顧水岸景觀與商業發展，透過民間投資活化閒置空間，塑造台南新的城市品牌。

經發局說，已邀集產業公協會、潛在投資業者及相關單位參與招商說明會，說明基地初步構想，並收集市場意見，作為未來修正規畫及招商參考。

市議員李啟維曾建議打造「運河咖啡一條街」，引進特色咖啡館、餐飲及文創品牌，營造如歐洲塞納河畔般的水岸氛圍，讓民眾能在河畔休憩、喝咖啡、欣賞景觀，逐步形成兼具生活感與觀光特色水岸經濟。

他指出，先前配合百年活動辦理的招商、市集等活動，整體成效不如預期，攤位零散、吸引力有限，未能形成持續聚客效果。運河不應只是零星招商，應提出完整發展藍圖，包括夏季高溫，應納入遮蔭、綠化及友善步行空間等，並跨局處規畫更多水上活動，以活動帶動人潮，就能水到渠成。

李啟維提醒，未來若成功帶動人潮，停車空間、交通動線及居民生活品質都將面臨考驗，應提前規畫配套措施，避免發展過程衍生新的交通問題。

經發局表示，大員盛場基地初步規畫引進特色餐飲、文創、市集及休憩等多元機能，營造具特色運河水岸空間，後續須配合建築執照申請程序，與工務局、都發局等相關單位協調，透過招商及民間參與，逐步打造具代表性的台南水岸新風貌。