快訊

美股早盤／字母燒錢兇…布蘭特升破100美元 指數盡墨、美債受壓

謝賢離世後狂爆謠言…謝霆鋒經紀公司發聲明 喊告造謠者「絕不姑息」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南運河遊河BOT民間投資1.2億 年底先整建2碼頭添觀光亮點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南運河將新增3座碼頭。記者吳淑玲／攝影
台南運河將新增3座碼頭。記者吳淑玲／攝影

台南運河遊河民間自提BOT案啟動，民間業者將投資約1.2億元，在河樂廣場、水景公園及林默娘公園興建3座碼頭、候船空間、旅客服務中心及相關附屬設施，打造完整遊河服務系統。台南市政府表示，業者目前正辦理開工準備作業，預計今年底優先完成河樂廣場站、水景公園站兩座碼頭整建，讓中西區與安平區率先通航，屆時遊河營運業者也將由現有1家至少增加到2家以上，可望為台南觀光注入新動能。

市府觀光旅遊局指出，3座碼頭將成為未來運河遊河主要停靠據點，串聯河樂廣場、水景公園、林默娘公園、安平港及周邊景點，遊客可從水上視角欣賞運河沿岸景觀、歷史橋梁及安平港灣風光，體驗不同於陸地的城市旅遊方式。

台南運河遊河近年逐漸成為熱門觀光行程，目前由一家民間業者經營，以安平漁人碼頭為主要登船點，依不同航線規畫45至60分鐘航程，串聯台南運河、安平商港及安平漁港等水域，沿途可欣賞河樂廣場、港灣景觀、歷史橋梁及運河兩岸風光，兼具歷史人文與水岸旅遊特色，吸引不少國內外遊客搭乘。

觀旅局表示，依「台南運河及安平漁港載客小船審查營運許可應行注意事項」，運河段每30分鐘最多可核准3班船舶航行，安平漁港每30分鐘可容納4班。隨著碼頭及相關設施逐步完善，未來可望吸引更多航運業者投入，發展定時航班、夜航、文化導覽、主題遊船及包船等多元遊程，透過良性競爭提升整體觀光服務品質。

市府表示，未來除持續發展運河觀光，也將評估水域運輸作為城市交通的一環，讓台南運河不僅是觀光景點，也兼具公共運輸功能，成為串聯地方生活與城市發展的重要水岸廊道。

台南運河遊河逐漸成為安平觀光熱門行程。記者吳淑玲／攝影
台南運河遊河逐漸成為安平觀光熱門行程。記者吳淑玲／攝影

台南運河將新增3座碼頭。記者吳淑玲／攝影
台南運河將新增3座碼頭。記者吳淑玲／攝影

台南運河遊河逐漸成為安平觀光熱門行程。記者吳淑玲／攝影
台南運河遊河逐漸成為安平觀光熱門行程。記者吳淑玲／攝影

台南 投資 碼頭

延伸閱讀

台南「運河咖啡一條街」可望成真！市府規畫招商打造水岸新地標

深化與石垣島交流！基隆市府率團搭「八重山丸號」赴日拓展觀光

每次都秒殺！ 台南四季辦桌夏季場葫蘆埤席開百桌明午12點開搶

科技監測加8年稽查4萬多次重罰2.8億 台南河川水質明顯改善

相關新聞

台南運河遊河BOT民間投資1.2億 年底先整建2碼頭添觀光亮點

台南運河遊河民間自提BOT案啟動，民間業者將投資約1.2億元，在河樂廣場、水景公園及林默娘公園興建3座碼頭、候船空間、旅客服務中心及相關附屬設施，打造完整遊河服務系統。台南市政府表示，業者目前正辦理開工準備作業，預計今年底優先完成河樂廣場站、水景公園站兩座碼頭整建，讓中西區與安平區率先通航，屆時遊河營運業者也將由現有1家至少增加到2家以上，可望為台南觀光注入新動能。

台南「運河咖啡一條街」可望成真！ 市府規畫招商打造水岸新地標

台南運河開通百年，相關紀念活動遭議員質疑缺乏整體規畫。台南市政府為活化運河沿岸空間，啟動「大員盛場基地計畫」，規畫在運河南岸以低密度方式開發逾2公頃基地，串聯河樂廣場、安平老街、安平港等景點，打造兼具休閒、觀光、文化及夜間經濟的水岸生活圈。市議員李啟維認為，運河擁有得天獨厚的水岸資源，但長期發展零散，應加快整合，打造具代表性的城市觀光亮點。

南市勞工模範父親出爐 99歲媒體人獲獎

台南市政府勞工局今在民治市政中心舉辦勞工模範父親記者會，8月1日將在善化啤酒廠頒獎，其中，最高齡的99歲陳正昌長服務媒體業逾45年，對妻子長期照料不離不棄獲獎。

善用智慧科技翻轉偏鄉醫療 台大雲林分院長馬惠明獲衛福專業獎章

台大雲林分院長馬惠明長期致力於緊急醫療救護、公共衛生及偏鄉醫療發展，推動國內緊急醫療與公共AED制度有成，善用智慧科技翻轉偏鄉醫療、弭平健康不平等，貢獻卓越，獲衛生福利部頒發三等衛生福利專業獎章，也彰顯雲林分院推動醫療創新、提升偏鄉健康平權的成果。

斗六成大開辦失能失智混合型長照 雲林邁向「醫養整合」新世代

成大斗六分院創設雲林第一家公立醫院從單一失智照護擴大為失智、失能混合型的日照中心「成人智美屋」，今天在斗六社會福利大樓啟用，不僅提供完善的硬體設備，將採「醫養整合」，並導入非藥物「綠色處方」，提供更完善的生活和醫療照護，讓失能長者延緩失智，獲得更美好的生活養護。

岸內製片所限時影像競賽今開鏡大吉 72小時大挑戰

台南鹽水岸內影視基地今舉行另類開鏡儀式，20組入選團隊，將在72小時限時各自完成1部6分鐘以上短片，共同角逐60萬元獎金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。