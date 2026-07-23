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台南運河遊河BOT民間投資1.2億 年底先整建2碼頭添觀光亮點
台南運河遊河民間自提BOT案啟動，民間業者將投資約1.2億元，在河樂廣場、水景公園及林默娘公園興建3座碼頭、候船空間、旅客服務中心及相關附屬設施，打造完整遊河服務系統。台南市政府表示，業者目前正辦理開工準備作業，預計今年底優先完成河樂廣場站、水景公園站兩座碼頭整建，讓中西區與安平區率先通航，屆時遊河營運業者也將由現有1家至少增加到2家以上，可望為台南觀光注入新動能。
市府觀光旅遊局指出，3座碼頭將成為未來運河遊河主要停靠據點，串聯河樂廣場、水景公園、林默娘公園、安平港及周邊景點，遊客可從水上視角欣賞運河沿岸景觀、歷史橋梁及安平港灣風光，體驗不同於陸地的城市旅遊方式。
台南運河遊河近年逐漸成為熱門觀光行程，目前由一家民間業者經營，以安平漁人碼頭為主要登船點，依不同航線規畫45至60分鐘航程，串聯台南運河、安平商港及安平漁港等水域，沿途可欣賞河樂廣場、港灣景觀、歷史橋梁及運河兩岸風光，兼具歷史人文與水岸旅遊特色，吸引不少國內外遊客搭乘。
觀旅局表示，依「台南運河及安平漁港載客小船審查營運許可應行注意事項」，運河段每30分鐘最多可核准3班船舶航行，安平漁港每30分鐘可容納4班。隨著碼頭及相關設施逐步完善，未來可望吸引更多航運業者投入，發展定時航班、夜航、文化導覽、主題遊船及包船等多元遊程，透過良性競爭提升整體觀光服務品質。
市府表示，未來除持續發展運河觀光，也將評估水域運輸作為城市交通的一環，讓台南運河不僅是觀光景點，也兼具公共運輸功能，成為串聯地方生活與城市發展的重要水岸廊道。
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