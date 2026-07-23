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台南「運河咖啡一條街」可望成真！ 市府規畫招商打造水岸新地標

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市經發局今年配合運河百年，在運河南岸試辦大員盛場特色市集，將擴大招商。圖／台南市經發局提供
台南市經發局今年配合運河百年，在運河南岸試辦大員盛場特色市集，將擴大招商。圖／台南市經發局提供

台南運河開通百年，相關紀念活動遭議員質疑缺乏整體規畫。台南市政府為活化運河沿岸空間，啟動「大員盛場基地計畫」，規畫在運河南岸以低密度方式開發逾2公頃基地，串聯河樂廣場、安平老街、安平港等景點，打造兼具休閒、觀光、文化及夜間經濟的水岸生活圈。市議員李啟維認為，運河擁有得天獨厚的水岸資源，但長期發展零散，應加快整合，打造具代表性的城市觀光亮點。

市府經發局表示，大員盛場基地位於運河南岸，沿線長約4公里，規畫兼顧水岸景觀與商業發展，希望透過民間投資活化閒置空間，塑造台南新的城市品牌。目前已舉辦2場招商說明會，邀集產業公協會、潛在投資業者及相關單位參與，說明基地初步構想，並蒐集市場意見，作為後續修正規畫及正式招商的重要依據。

李啟維表示，台南運河具備發展水岸觀光的優勢，曾建議打造「運河咖啡一條街」，引進特色咖啡館、餐飲及文創品牌，營造如歐洲塞納河畔般的水岸氛圍，讓民眾能在河畔休憩、喝咖啡、欣賞景觀，逐步形成兼具生活感與觀光特色的水岸經濟。

他指出，先前配合運河百年辦理的招商、市集等活動，整體成效不如預期，攤位分散、吸引力有限，未能形成持續聚客效果。他認為，運河發展不能停留在零星招商，而應提出完整藍圖，將夏季高溫因素納入考量，增加遮蔭、綠化及友善步行空間，並由市府跨局處規畫更多水上活動，以活動帶動人潮，才能真正活化運河。

李啟維也提醒，若未來成功吸引大量遊客，停車空間、交通動線及居民生活品質都可能面臨挑戰，市府應及早規畫交通及停車等配套措施，避免發展過程衍生新的交通問題。

經發局表示，大員盛場基地初步規畫將引進特色餐飲、文創、市集及休憩等多元機能，營造具有特色的運河水岸空間。後續仍須配合建築執照申請程序，並與工務局、都發局等相關單位協調，希望透過招商及民間參與，逐步打造兼具觀光與休憩功能的台南運河新地標。

台南市經發局規畫將台南運河大員盛場基地，打造為安平的新亮點。記者吳淑玲／攝影
台南市經發局規畫將台南運河大員盛場基地，打造為安平的新亮點。記者吳淑玲／攝影

台南市經發局大員盛場特色市集招商示意圖。圖／台南市經發局提供
台南市經發局大員盛場特色市集招商示意圖。圖／台南市經發局提供

台南市經發局規畫將台南運河大員盛場基地，打造為安平的新亮點。記者吳淑玲／攝影
台南市經發局規畫將台南運河大員盛場基地，打造為安平的新亮點。記者吳淑玲／攝影

台南 咖啡 李啟維

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