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南市勞工模範父親出爐 99歲媒體人獲獎

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南即時報導
南市勞工模範父親出爐，獲選的99歲陳正昌（圖中坐輪椅者）及郭瑞明（左三）出席記者會，將於8月1日頒獎表揚。記者謝進盛／翻攝
南市勞工模範父親出爐，獲選的99歲陳正昌（圖中坐輪椅者）及郭瑞明（左三）出席記者會，將於8月1日頒獎表揚。記者謝進盛／翻攝

台南市政府勞工局今在民治市政中心舉辦勞工模範父親記者會，8月1日將在善化啤酒廠頒獎，其中，最高齡的99歲陳正昌長服務媒體業逾45年，對妻子長期照料不離不棄獲獎。

南市勞工模範父親當選人共有20名，分別為陳正昌、莊秋祥、許榮淋、傅育憲、吳振賢、楊俊良、李太益、楊天來、郭瑞明、唐明吉、陳英宗、邱大原、陳俊曲、王金水、康士文、吳健雄、陳志雄、葉群英、嚴穎世、吳元榮。

勞工局今邀獲選模範父親的陳正昌、郭瑞明到場，分享職場奮鬥與守護家庭心路歷程。也邀請台南市美容業職業工會理事長辛美嬌率領志工團隊，為兩人設計造型。

99歲的陳正昌長年投入新聞與廣告工作，服務中華日報45年，獲頒「功在中華」獎牌，親身見證並參與台灣報業與經濟起飛重要歷程。

陳正昌面對太太罹患癌症以及遭遇重大車禍昏迷，他始終不離不棄，以無比堅韌與深情，執著地陪伴在側、全心照料，展現頂天立地的家庭責任感。他與妻子育有2男1女，長子擔任知名集團工程顧問、長女於郵政總局服務、次子於不動產仲介及營建業服務，並獲得113年南市模範勞工。

郭瑞明從事水電工作逾47年，2014年起參與南市弱勢家庭房屋修繕，擔任水電修繕志工副組長，行善軌跡遍及台南、嘉義、雲林，累計41場287.5小時，並捐贈善款援助日本石川縣能登半島地震災民。他育有2男1女，長子及次子皆任職於知名氣體公司，並取得多張職業安全衛生證照及技術士證照，長女服務於知名日商材料公司，子女皆受父親影響，在工作及專業領域發光發亮。

勞工局長王鑫基除表達由衷敬意與感謝，也期盼透過這模範父親生命故事，將勤奮勞動價值與無私公益精神傳承下去。

台南 勞工局

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