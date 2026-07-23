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第38屆奇美藝術獎頒獎10人 2人二度獲獎

中央社／ 台南23日電

第38屆奇美藝術獎今天在台南奇美博物館登場，頒獎給具象美術創作類、音樂類等10名美術及音樂界新秀，其中具象美術創作類劉政融、李承翰是二度奪獎。

第38屆奇美藝術獎得獎者，分別是具象美術創作類西畫組-劉政融、江書逸；雕塑組-李承翰、何宇森。音樂類鋼琴組-吳佳儒、林品宏；弦樂組-艾思錦（小提琴）、游理安（大提琴）；管樂組-楊舒羽（長笛）；聲樂組-楊鈞淇。

主辦奇美藝術獎的奇美文化基金會表示，奇美藝術獎1989年設立，透過長期獎助機制，讓青年藝術家不受制於經濟問題，專心創作；截至第38屆，共396人次獲獎，累計獎助金逾新台幣1.4億元。

此外，第39屆奇美藝術獎預定10月開放報名，獎助項目包括具象美術創作類（西畫與雕塑）共4名，音樂類（鋼琴、弦樂、管樂和聲樂）共6名，每名得獎者可獲得為期1年、每個月3萬元獎助金。

奇美博物館 藝術家

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