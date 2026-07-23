善用智慧科技翻轉偏鄉醫療 台大雲林分院長馬惠明獲衛福專業獎章

台大雲林分院長馬惠明長期致力於緊急醫療救護、公共衛生及偏鄉醫療發展，推動國內緊急醫療與公共AED制度有成，善用智慧科技翻轉偏鄉醫療、弭平健康不平等，貢獻卓越，獲衛生福利部頒發三等衛生福利專業獎章，也彰顯雲林分院推動醫療創新、提升偏鄉健康平權的成果。

馬惠明推動114年台大雲林分院升格準醫學中心，成為雲嘉南急重症醫療後盾，補足偏鄉醫療資源不足缺口，更推展虎尾院區醫療大樓第二期工程及斗六院區長照教學大樓（銀光樂活園區）建設，打造兼具急性醫療、高齡照護、教學研究及長照服務的完整醫療體系。

在智慧醫療與永續發展，更連獲APSAA亞洲永續行動獎、TSAA台灣永續行動獎傑出人物獎等；在康健雜誌特色醫院評比中，糖尿病、腎臟病、慢性阻塞性肺病及腦中風等四大疾病照護名列全國前20%。

馬惠明更積極投入我國緊急醫療救護制度的建構，率先建立國內EMT-P（高級救護技術員）訓練制度，推動到院前高級救護制度，使台灣成為亞洲先驅；他同時推廣公共場所AED設置及全民教育，大幅提升到院前OHCA患者存活率，貢獻卓著。

在拓展國際合作方面，除代表台灣參與國際心肺復甦指引制定，創立亞洲復甦聯合會（Resuscitation Council of Asia），並推動印尼、布吉納法索及索馬利蘭等國際醫療援助合作，讓世界看見台灣。

馬惠明更串聯消防局、衛生局、衛生所、基層診所及醫院，建構跨院、跨域、跨層級照護網絡，開創全國知名的「安心雲林e院聯防」模式；疫情期間推動「兒科六星共照」及遠距醫療照護，讓偏遠山區民眾也能享有醫學中心等級的醫療服務，榮獲行政院政府服務獎，更代表台灣於APEC分享數位遠距醫療經驗，成為國際典範。

馬惠明表示，這份榮耀非個人成就，值得驕傲的是團隊共同完成的每一步，所以榮耀屬於所有夥伴，雲林分院將持續朝向人本醫院、創新醫院、智慧醫院、韌性醫院、永續醫院及典範醫院六大願景邁進，成為嘉南值得信賴的醫療燈塔，以行動守護每位民眾的健康。