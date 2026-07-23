斗六成大開辦失能失智混合型長照 雲林邁向「醫養整合」新世代

成大斗六分院創設雲林第一家公立醫院從單一失智照護擴大為失智、失能混合型的日照中心「成人智美屋」，今天在斗六社會福利大樓啟用，不僅提供完善的硬體設備，將採「醫養整合」，並導入非藥物「綠色處方」，提供更完善的生活和醫療照護，讓失能長者延緩失智，獲得更美好的生活養護。

因應多元長照需求，成大醫院斗六分院從2011年成立雲林縣第一家由醫院附設的失智症老人日間照顧中心「元氣屋」，以專業醫療讓失智長者獲得高品質照護，深獲肯定，每月總收案數都滿額30人。

鑑於失能老人容易失智，兩者是互為一體，斗六分院最近轉型成立「成人智美屋」，升級為混合型日照，從單一只服務失智擴大兼收失能與失智的長者，今天在斗六社福大樓正式掛牌啟用，宣告全面邁入長照3.0「醫養整合」的新時代，為雲林長者提供更完善、無縫接軌的連續性醫療與照護服務。

雲林衛生局技正陳涵妮以自身經驗，說明小型的醫養整合照護，對一般家庭需求的重要性，她指出，雲林縣失智症確診人數11949人，由於失智者通常逐漸伴隨失能，所以對每位患者的家庭都是沈重負擔，升級版「智美屋」針對失能者的需求進行優化，讓失智與失能長輩在同一個充滿尊嚴與活力的環境中，獲得最適切的陪伴與生活復能，是一大福音。

成大精神暨長照部主任張維紘指出，「智美屋」的核心優勢，在於結合豐富的醫療資源與創新科技，除導入非藥物包括以認知刺激、音樂藝術、精油芳香介入，更獎融入「綠色處方」自然本位療癒，透過環境介入來穩定長輩的行為與精神心理症狀（BPSD），結合AI創新科技輔助，大幅減輕第一線照護員的負擔。

成大斗六分院長何宗憲強調，長照最終目標是打破機構圍牆，建立有溫度的互助共融圈，「智美屋」不僅有完善的生活起居設備，是長輩白天的第二個家，更還設計類似學校的「聯絡簿」，紀錄長輩每天的生活狀況與建議，做家屬最堅實的後盾，讓每位智美屋的長輩，都能在智慧科技與人文關懷交織下，享有最美麗、有尊嚴的晚年生活。「智美屋」預計收案60人，詳情可洽（05）5361143。

雲林成大斗六分院開設失智、失能混合型日照中心，提供完善的環境並導入各種非藥物療法，讓長者在優化環境中延緩失智獲得安養。記者蔡維斌／攝影