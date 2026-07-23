岸內製片所限時影像競賽今開鏡大吉 72小時大挑戰

台南鹽水岸內影視基地今舉行另類開鏡儀式，20組入選團隊，將在72小時限時各自完成1部6分鐘以上短片，共同角逐60萬元獎金。

這項名為「2026岸內製片所：限時影像創作競賽」，由南市府文化局長黃雅玲主持開鏡儀式，邀集20組入選團隊、導師評審共同參與。

開鏡儀式結束後，主辦單位隨即安排導師工作坊，由業界專業導師與各參賽團隊進行一對一交流，針對劇本內容、拍攝規劃、場景運用及製作執行等面向提供專業建議，協助團隊於正式開拍前再次完善創作方向與拍攝細節，為接下來72小時的高強度創作做好萬全準備。

文化局表示，為迎接72小時拍攝挑戰，主辦單位特別準備專屬黑色漁夫帽及紀念毛巾，陪伴參賽團隊穿梭台南各地完成創作。更多「岸內製片所」活動資訊，歡迎至台南市政府影視支援中心官方網站及Facebook、Instagram粉絲專頁查詢。

黃雅玲表示，岸內製片所不只是影像競賽，更是一項結合人才培育、實務創作與地方文化行銷的重要平台。透過限時創作、導師陪伴及實地拍攝機制，讓青年創作者在有限時間內累積影視製作經驗，也藉由鏡頭重新發掘臺南豐富的人文風景與城市魅力，期待今年各團隊激盪出更多令人耳目一新的優秀作品，讓更多人透過影像認識台南。