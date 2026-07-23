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雲林65歲免健保費預計明年上路 力拼六都以外第2個實施縣市

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委張嘉郡倡議65歲以上健保費全額補助，獲雲林縣府和議會跨黨團連署支持，力拼明年元月上路，將成為非六都以外第2個實施的縣市。記者蔡維斌／攝影
立委張嘉郡倡議65歲以上健保費全額補助，獲雲林縣府和議會跨黨團連署支持，力拼明年元月上路，將成為非六都以外第2個實施的縣市。記者蔡維斌／攝影

雲林縣65歲以上免健保費，今天由縣長張麗善、立委張嘉郡和議會各黨團聯合簽署響應，將把9億元的健保補助經費編列入今年度預算，預計明年元月上路，張麗善強調，65歲以上免健保費中央遲未實施，近年雲林財政已明顯改善，已有能力提前執行，感謝議會支持，讓雲林鄉親享有「健保平權」。

張麗善表示，雲林財政不寬裕，但看到六都實施65歲以上免健保費，對人口老化嚴重的雲林，她感到沈重，「醫療平等、健保平權」是她一直推動的目標，早在113年起即推動65歲以上中度身心障礙者、弱勢長者及百歲人瑞健保費全額補助，並讓輕度身心障礙者健保費減半，期以有限資源優先照顧需要的族群。

張麗善說，近年縣府積極改善財政，累計減債逾100億元，負債比從原本45.87降至15.89%，財政大幅改善，如今才有能力承擔照顧全縣14萬3千餘名65歲以上長者每年約9至10億元健保費補助經費。

議長黃凱及國民黨團總召李明哲、誠信聯盟總召鍾明馨、民意聯盟總召廖偉晴等多位議員今天也一起簽署響應，黃凱表示，這關係到眾多人的健康福利，相信議會不分藍綠黨派一定都會支持，今年讓這筆預算能通過，照顧更多長輩。

張嘉郡也感謝縣府和議會的支持，她說，目前除了六都和基隆市實施65歲以上免健保費，其他縣市受限財政窘迫，形成「同島不同命」，2024年她就提出「老人福利法第22條」修正草案，卻未獲中央採納，使雲林長者仍無法享有這項健保補助福利，她深感無奈。

她說，健保費補助看似金額不大，但物價飆漲，對許多長輩來仍是一筆負擔，政府全額補助也可減輕年輕人經濟壓力，如今能獲議會跨黨團支持，縣府也順應民意從善如流，讓好政策可提早上路，她深感欣慰，將來有機會將無縫接軌，延續這項政策，讓鄉親能在地安老。

立委張嘉郡倡議65歲以上健保費全額補助，獲雲林縣府和議會跨黨團連署支持，力拼明年元月上路，將成為非六都以外第2個實施的縣市。記者蔡維斌／攝影
立委張嘉郡倡議65歲以上健保費全額補助，獲雲林縣府和議會跨黨團連署支持，力拼明年元月上路，將成為非六都以外第2個實施的縣市。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張麗善強調，雲林負債比從45.87降至%15.89，財政已大有改善，將把65歲以上免健保健的9至10億經費編入今年度預算，力拼明年元月上路。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善強調，雲林負債比從45.87降至%15.89，財政已大有改善，將把65歲以上免健保健的9至10億經費編入今年度預算，力拼明年元月上路。記者蔡維斌／攝影

雲林 張麗善 健保費

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