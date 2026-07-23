每次都秒殺！ 台南四季辦桌夏季場葫蘆埤席開百桌明午12點開搶

延續春季場秒殺熱潮，台南市政府推出「2026台南總舖師四季辦桌」夏季場，將於8月22日在官田區葫蘆埤自然公園席開100桌，並首度由溪北兩位新生代總舖師郭育宏、黃俊博聯手掌廚，以30多項台南在地農漁畜產品打造限定無菜單「盲盒辦桌」，每桌1萬元，其中150名個人名額，每人1千元，24日中午12時起開放線上及ibon系統報名。

市府今天在永華市政中心舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲表示，台南是辦桌文化的重要代表城市，「台南總舖師四季辦桌」依春、夏、秋、冬四季規畫，每季結合節令食材、不同總舖師及特色場域，展現台南宴席文化與地方特色，讓民眾品嚐美食之餘，也能深入體驗各地風土人情。

黃偉哲表示，夏季場選在官田葫蘆埤自然公園舉辦，限量100桌，每桌售價1萬元，歷年活動報名都相當踴躍，最快曾在28秒內額滿，今年預料同樣將掀起搶訂熱潮，呼籲有興趣的民眾把握開賣時間。

觀光旅遊局表示，今年夏季場邀請溪北地區兩位新生代總舖師合作掌杓，其中宏珍宴席餐廳總舖師郭育宏承襲家族辦桌技藝，曾獲國際廚藝競賽金牌，也是「台南400宴」主廚之一；黃家和漢時尚宴席主廚黃俊博則具五星級飯店歷練，擅長融合中、西、日料理技法，兩人一位傳承、一位創新，將以夏季旬味推出限定無菜單辦桌料理，讓賓客開席後才揭曉菜色。

觀旅局長林國華指出，今年菜單除選用龍蝦、鮑魚等高檔食材，也大量採用台南在地物產，包括官田菱角、牛番茄、將軍烏魚子、中卷、七股龍虎斑、關廟竹筍、鳳梨、白河蓮子、東山龍眼蜜、北門蝦仁及新市毛豆等30多項農漁畜產品入菜，展現「食當季、饗在地」特色。

此外，活動也結合企業贊助，台鹽生技將提供每桌一瓶海洋鹼性離子水，金茶伍則加碼贈送山韻茶王及琥珀紅茶各一瓶，提升整體宴席內容。

觀旅局表示，民眾參與辦桌之餘，也可順遊官田周邊景點，包括葫蘆埤自然公園、隆田Cha Cha文化資產教育園區、官田遊客中心、烏山頭水庫風景區及八田與一紀念園區，安排一趟兼具美食與文化的夏日小旅行。

「2026台南總舖師四季辦桌」夏季場將於7月24日中午12時開放報名，採線上預約，額滿為止，民眾可透過ibon售票系統或全台7-ELEVEN ibon機台購票。