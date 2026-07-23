因應大南方新矽谷計畫 黃敏惠喊話中央補齊聯外軌道打造5鐵串聯

嘉義市公共自行車YouBike啟用近5年，累積騎乘人次5月突破千萬大關。市府上午舉辦交通成果暨YouBike突破千萬人次發表會，市長黃敏惠頒獎第1000萬名幸運騎士，向中央喊話，盼加速推動高鐵聯外軌道建設，串聯台鐵、高鐵、糖鐵、阿里山林鐵及聯外軌道，實現「五鐵串聯」願景。

黃敏惠表示，交通建設是城市發展重要基礎，市府近年持續推動人本交通、智慧治理與綠色運輸，逐步建構步行、自行車、公車及軌道四位一體的交通網絡。嘉市2020年底導入YouBike後，今年在嘉義藝術節期間突破千萬騎乘人次，5年來維持零失竊紀錄，展現市民公民素養，代表公共自行車已成為市民日常生活的重要交通工具。

黃敏惠指出，百年前嘉義因縱貫鐵路、糖鐵及阿里山林鐵形成「三鐵共構」，帶動地方繁榮，如今隨著大南方新矽谷計畫推動，高科技產業、觀光及人才流動需求增加，更需要完善軌道建設。她回顧擔任立委即倡議嘉義輕軌，希望中央儘速推動高鐵聯外軌道，補齊嘉義交通最後一塊拼圖，帶動區域產業與觀光發展。

交通處長呂獎慧表示，嘉市YouBike2020年啟用後，2022年突破100萬人次、2024年500萬人次，今年再跨越1000萬，成長速度倍增。市府同步提升公共運輸服務，市區低底盤電動公車運量八年成長8倍，並開辦8條幸福巴士路線，自2022年營運以來運量成長1.82倍，滿意度達九成。停車建設方面，爭取中央補助興建6座前瞻停車場，首波3座，義昌公園地下停車場啟用，嘉北及崇文國小地下停車場預計8月、10月陸續完工，全市公有停車格由3455格增加至1萬789格，提升至原有3.12倍。

微笑單車董事長劉麗珠表示，嘉市是全台首個導入YouBike 2.0E電輔車的城市，公共自行車成為市民通勤、休閒及旅遊的重要交通工具，成為旅客深入探索嘉義的重要方式。交通處指出，目前設置219處YouBike租賃站、投入2036輛公共自行車，站點遍布交通轉運站、校園、商圈、觀光景點及住宅區，有效提升「最後一哩路」接駁便利性，持續朝低碳永續城市邁進。

嘉義市公共自行車YouBike啟用近5年，累積騎乘人次5月突破千萬大關。市府上午舉辦交通成果暨YouBike突破千萬人次發表會。圖／嘉市府提供

嘉義市公共自行車YouBike啟用近5年，累積騎乘人次5月突破千萬大關。市府上午舉辦交通成果暨YouBike突破千萬人次發表會。圖／嘉市府提供