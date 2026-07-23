南市義消救援OHCA患者、處置遭蜂炮炸傷民眾 榮獲全國救護志工菁英獎

台南市義勇消防總隊救護中隊第一分隊第三小隊小隊長吳震鴻，曾多次救援到院前心肺功能停止（OHCA）患者恢復生命徵象，今年在鹿耳門聖母廟蜂炮救護站勤務緊急處置30名蜂炮炸傷民眾，榮獲消防署「115年全國救護志工菁英獎」，肯定其長年服務熱忱及無私奉獻精神。

吳震鴻於2018年加入義消救護中隊，他在2018年、2021年及2024年執行到院前心肺功能停止（OHCA）案件，成功協助患者恢復生命徵象；2024年參與消防局提升緊急救護試辦計畫，今年在鹿耳門聖母廟蜂炮救護站勤務中，臨危受命協助開設救護站。

吳震鴻帶領團隊，短時間內完成救護站設置，順利完成處置30餘名蜂炮炸傷民眾，展現沉著穩健的應變能力與卓越救護品質；台南市消防局今年推薦他通過內政部消防署甄選，榮獲「115年全國救護志工菁英獎」殊榮，肯定其長年投入緊急救護工作的專業能力、服務熱忱及無私奉獻精神。

吳震鴻為精進專業能力，陸續進修取得中級救護技術員（EMT-2）訓練、基本救命術指導員（BLS Instructor）、戰術緊急傷患救護（TECC）、高級心臟救命術（ACLS）及空中緊急醫療運送等多項專業證照，長期投入到院前緊急救護工作。

吳震鴻也主動參加災難醫療隊（DMAT）訓練與演練、到院前創傷救命術（PHTLS）等專業課程，並投入全國義勇消防人員體技能交流活動救護競賽、全國呼吸道插管暨心肺復甦競賽等活動；積極參與消防局各項救護訓練，協助隊務推動、救護勤務及教育訓練。

市長黃偉哲表示，自2007年迄今救護中隊已有28名榮獲救護菁英表揚，期待持續秉持服務熱忱回饋社會，在救護工作持續投入與付出，感謝所有義消人員無私奉獻，共同守護市民生命安全。

消防局長楊宗林表示，吳震鴻從替代役時期即立下投入消防救護的志向，多年來始終堅持初衷，持續精進救護技術、投入重大活動救護勤務及急救教育推廣，此次榮獲全國救護志工菁英獎實至名歸；期盼更多熱心民眾加入義消行列，共同打造更安全、更有韌性的城市。

台南市義勇消防總隊救護中隊第一分隊第三小隊小隊長吳震鴻榮獲消防署「115年全國救護志工菁英獎」。圖／消防局提供

台南市義勇消防總隊救護中隊第一分隊第三小隊小隊長吳震鴻榮獲消防署「115年全國救護志工菁英獎」。圖／消防局提供