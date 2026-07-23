南市義消救援OHCA患者、處置遭蜂炮炸傷民眾 榮獲全國救護志工菁英獎
台南市義勇消防總隊救護中隊第一分隊第三小隊小隊長吳震鴻，曾多次救援到院前心肺功能停止（OHCA）患者恢復生命徵象，今年在鹿耳門聖母廟蜂炮救護站勤務緊急處置30名蜂炮炸傷民眾，榮獲消防署「115年全國救護志工菁英獎」，肯定其長年服務熱忱及無私奉獻精神。
吳震鴻於2018年加入義消救護中隊，他在2018年、2021年及2024年執行到院前心肺功能停止（OHCA）案件，成功協助患者恢復生命徵象；2024年參與消防局提升緊急救護試辦計畫，今年在鹿耳門聖母廟蜂炮救護站勤務中，臨危受命協助開設救護站。
吳震鴻帶領團隊，短時間內完成救護站設置，順利完成處置30餘名蜂炮炸傷民眾，展現沉著穩健的應變能力與卓越救護品質；台南市消防局今年推薦他通過內政部消防署甄選，榮獲「115年全國救護志工菁英獎」殊榮，肯定其長年投入緊急救護工作的專業能力、服務熱忱及無私奉獻精神。
吳震鴻為精進專業能力，陸續進修取得中級救護技術員（EMT-2）訓練、基本救命術指導員（BLS Instructor）、戰術緊急傷患救護（TECC）、高級心臟救命術（ACLS）及空中緊急醫療運送等多項專業證照，長期投入到院前緊急救護工作。
吳震鴻也主動參加災難醫療隊（DMAT）訓練與演練、到院前創傷救命術（PHTLS）等專業課程，並投入全國義勇消防人員體技能交流活動救護競賽、全國呼吸道插管暨心肺復甦競賽等活動；積極參與消防局各項救護訓練，協助隊務推動、救護勤務及教育訓練。
市長黃偉哲表示，自2007年迄今救護中隊已有28名榮獲救護菁英表揚，期待持續秉持服務熱忱回饋社會，在救護工作持續投入與付出，感謝所有義消人員無私奉獻，共同守護市民生命安全。
消防局長楊宗林表示，吳震鴻從替代役時期即立下投入消防救護的志向，多年來始終堅持初衷，持續精進救護技術、投入重大活動救護勤務及急救教育推廣，此次榮獲全國救護志工菁英獎實至名歸；期盼更多熱心民眾加入義消行列，共同打造更安全、更有韌性的城市。
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