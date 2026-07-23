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嘉義縣出版「家鄉100問」18冊 將作國小四年級生鄉土教材

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣出版「家鄉100問」18冊，縣長翁章梁今天參加新書發表會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣出版「家鄉100問」18冊，縣長翁章梁今天參加新書發表會。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府出版新書「家鄉100問」，歷時一年編纂，為18鄉鎮市各出一本100問新書，透過圖文敘述，帶讀者認識家鄉特色及文化，縣長翁章梁今天參加新書發表會，感謝審查委員及教育夥伴，將提供一套完整書籍給所有國小，也會給予小四生每人一本作為鄉土教材。

教育處表示，家鄉100問源自2019年嘉義縣創新教育白皮書，串聯地方文史、食農教育、自然環境及生活文化，透過提問方式引導學生認識在地文化，2024年啟動2.0編撰計畫，依教學現場回饋調整，強化跨域統整、問題探究及素養導向設計，培養數位化及全球化學習能力。

翁章梁說，嘉義縣市1982年分治，重大建設及高所得人口集中市區，縣區失去發展中心，約有8成青年離鄉發展，每年人口約減少4千人，近年推動產業建設與城市發展，希望透過產業投資增加就業機會，未來將離鄉比例降至5成，並逐步補強嘉義縣缺乏核心機能。

教育處介紹，家鄉100問涵蓋地方史話、自然景觀、人文特色、名勝古蹟、傳統技藝、鄉賢人物、宗教禮俗、家鄉產業、在地美食及跨鄉鎮共同議題，可以當作是認識家鄉的工具書，也能了解家鄉的過去、現在與未來，將作為國小四年級鄉土教材內容。

嘉義縣出版「家鄉100問」18冊，編纂每個鄉鎮歷史及人文特色。記者黃于凡／攝影
嘉義縣出版「家鄉100問」18冊，編纂每個鄉鎮歷史及人文特色。記者黃于凡／攝影

嘉義縣出版「家鄉100問」18冊，縣長翁章梁今天參加新書發表會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣出版「家鄉100問」18冊，縣長翁章梁今天參加新書發表會。記者黃于凡／攝影

嘉義縣出版「家鄉100問」18冊，將發送至縣內所有國小，作為小四生鄉土教材。記者黃于凡／攝影
嘉義縣出版「家鄉100問」18冊，將發送至縣內所有國小，作為小四生鄉土教材。記者黃于凡／攝影

嘉義 翁章梁

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