黃偉哲奔波國際行銷台南 童子瑋率團參訪讚：值得基隆學習

基隆市議會議長童子瑋展開「進步之旅、市政交流」，今天率團參訪台南市，拜會台南市長黃偉哲，並走訪沙崙綠能科學城，雙方就交通建設、產業轉型、城市治理及綠能發展交換意見。童子瑋除盛讚台南近年發展成果，更直言黃偉哲馬不停蹄投入城市行銷，搭乘廉航、經濟艙到處推廣行銷台南，「好的市長能帶動城市發展，這也是我們基隆值得學習的地方。」

黃偉哲清晨才剛從波蘭返回國門就趕回台南市政府接待童子瑋，黃偉哲表示，台南與基隆同樣擁有近四百年歷史，都是因港口對外交流而興起的重要城市。基隆港曾是國際貨運重鎮，如今轉型發展郵輪觀光；台南則持續結合歷史文化、科技產業與觀光資源推動城市升級，兩座城市都面臨轉型課題，未來可透過交流分享經驗，共同提升城市競爭力。

童子瑋表示，此行深入了解台南發展後，最深刻的感受就是市府長期投入城市行銷。他指出，「一位認真的市長非常重要」，黃偉哲近年無論出訪國外、推廣農特產品或城市品牌，都努力讓全台甚至全世界看見台南；日前黃偉哲剛結束波蘭行程返國，又馬不停蹄投入市政與城市行銷，甚至搭乘廉價航空、經濟艙出訪，也引起社會討論。他認為，好的市長能帶動城市發展，「這也是基隆值得學習的地方」。

童子瑋也參訪沙崙綠能科學城後表示，中央重大投資結合地方政府持續推動，已讓高科技產業、人才及教育資源逐步在台南形成完整聚落，展現城市轉型成果。他反觀基隆，指出基隆港1984年曾名列世界第七大貨櫃港，但隨著產業鏈移轉及台北港崛起，城市發展逐漸面臨挑戰，目前雖積極發展郵輪經濟，但如何讓觀光真正帶動地方繁榮，仍有不少課題待克服。

童子瑋也坦言，基隆目前最迫切需要的是交通建設，包括改善市區公共運輸及強化與雙北間的交通連結，否則缺乏產業支撐下，年輕人口持續外流，人口老化與少子化問題將更加嚴峻。他認為，基隆必須重新找到城市定位與發展DNA，而台南保存歷史文化、發展觀光並成功結合高科技產業的經驗，值得借鏡；此外，台南成立公共運輸處，整合公車、計程車、捷運及交通控制中心的作法，也可作為基隆未來改革方向。

黃偉哲則表示，台南與基隆同屬早期發展城市，都有約400年歷史，市區街廓狹窄，交通改善、停車管理及公共運輸都是共同課題，台南近年持續優化公車路網、推動智慧停車及公共運輸整合，相關經驗都願與基隆分享。

在能源政策方面，黃偉哲指出，台南憑藉良好日照條件，太陽光電設置容量已突破五百萬瓩，屋頂型光電發展成熟，九成校園已完成太陽能建置，未來也願與基隆交流綠能推動經驗，共同朝永續城市目標前進。

童子瑋最後笑稱，若論美食，「基隆一定要跟台南PK一下」，他仍認為基隆最好吃；但在城市治理、產業布局與交通建設等面向，台南確實有不少值得基隆學習之處。