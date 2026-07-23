反毒駕議題夯！台南青委會攜手局處共築安全友善城市

台南市政府第4屆青年事務委員會今（23）日舉行第3次會議，由副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲主持，市府各局處代表列席。會中由教育局進行「兒童及少年犯罪預防、校園安全與教育系統輔導機制跨網絡整合辦理情形」專案報告，智慧發展中心則說明科技防詐推動成果，青年委員也從生活經驗及同儕觀點，針對反毒、交通安全及防詐宣導提出建言。

黃偉哲表示，第4屆青年事務委員會自上任以來積極參與市政，從青年生活、校園學習、數位應用及公共空間等面向，提出許多具創意與實用性的建議。市府各局處應將青年視為政策合作夥伴，在政策規劃初期即納入青年觀點，讓青年構想逐步轉化為可行措施。

針對近期社會關注的毒駕問題，徐健麟指出，毒品唾液快篩制度已全面上路，駕駛人快篩呈陽性者，除面臨罰鍰外，車輛將移置保管，並可能吊扣駕照；拒絕檢測者，將處新臺幣18萬元罰鍰並吊銷駕照。

毒品不只是個人選擇，更可能危及所有用路人的生命安全，市府相關單位應持續強化校園、青年場域及交通安全宣導，提升青年對新興毒品、毒駕危害及法律責任的認識。

徐健麟也期盼青年委員善用熟悉社群趨勢及同儕語言的優勢，協助市府將識毒、拒毒及反毒駕資訊，轉化為短影音、社群圖卡、校園活動及真實案例等貼近青年生活的內容，提高宣導觸及率與辨識度。

青年委員除就局處業務報告及專案報告內容踴躍發言回饋，會中林柏源委員公開感謝工務局協助媒合企業投入公園生態保育，以及市府相關單位協助推動孔廟環境教育；鄭富方委員肯定交通局積極落實公車「指差確認」及車內資訊簡化措施，促進人本交通。施斌惠委員則感謝教育局長期協助推動青少年生涯探索相關計畫，使本市執行成果獲中央肯定。

另外，青年委員鄭富方提出的資安構想，已由智慧發展中心轉化為紅藍軍攻防演練，鄭富方更進一步建議「毒駕需要透過科技的方式來解決，應該透過主動式爬蟲找尋網路上販賣毒品電子煙，被動式透過監視器方式查找危險駕駛，雙管齊下讓毒駕行為降低。」展現青年意見由會議討論走向政策實踐的成果。

南市府研考會表示，未來市府將持續深化青年公共參與，鼓勵青年將生活中發現的問題帶進市府，讓青年觀察、創意與行動力成為政策精進的重要力量，共同打造更安全、友善且具韌性的臺南。

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