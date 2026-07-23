台南衛生局百名同仁成防災士 為基層增添防災新生力軍

為強化地方防救災量能，配合內政部「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」，台南市政府衛生局22、23日舉辦115年度防災士培訓，共有逾百名同仁完成兩天課程並通過測驗，取得防災士認證，未來將投入基層防災工作，成為社區防災種子，充實地方防災量能及災害應變能力。

衛生局表示，本次培訓採學科與術科並重，課程除介紹災害防救體系、近年重大災害經驗及防災觀念外，也安排大量實作，包括CPR與AED操作、大量出血止血包紮、傷患搬運、個人與居家防護，以及避難收容場所開設與運作等內容，透過情境演練及測驗，讓學員具備自救、互助及協助社區防災的能力。

衛生局長李翠鳳表示，這一百多位順利結訓並取得防災士認證的同仁，將成為大台南地區防救災的重要生力軍。未來除能將防災觀念融入日常業務，也能在颱風、地震等天然災害，或重大公共衛生事件發生時，迅速投入第一線協助應變，強化市府災害應變能量，逐步落實「自助、互助、公助」的防災理念，打造更具韌性的公共衛生與社區防護網。

參訓同仁表示，防災士認證取得不易，但課程內容十分充實，尤其CPR、AED操作、止血包紮及傷患搬運等實作，讓大家更深刻體會「救人先自救」的重要性，也了解到災前整備與災後復原同樣關鍵。透過團隊合作與情境演練，未來若遇到突發災害或急救事件，將更有信心挺身而出，協助守護社區安全。

外傷固定包紮技巧實務演練。圖／台南市社會局提供

台南市推動公衛人員化身防災種子深入社區。圖／台南市社會局提供