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台南街友服務再升級！ 女性自立宿舍7月上路助重建人生

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市8年深耕街友服務。圖／台南市社會局提供
台南市8年深耕街友服務。圖／台南市社會局提供

台南市政府推動街友服務邁入新階段，近年持續擴大安置、就業及自立輔導措施，近年推出多項新作法，包括全台首創「街友自立生活支援服務中心」、7月起試辦女性街友自立宿舍，以及增設定點行動沐浴車，建立更完整的街友支持網絡，協助街友逐步重返社會。

市府表示，8年來持續整合社政、衛政、勞政、警政及民間資源，從街頭外展、緊急安置、生活照顧，到就業培力、租屋輔導及自立支持，逐步建構完整的街友服務體系，並依個案需求提供不同協助，強化街友自立能力。

市長黃偉哲表示，街友形成原因相當多元，往往涉及家庭、經濟、健康、就業及居住等問題，因此市府採取「一人一策略」的個案服務模式，結合跨局處及民間團體資源，提供安置、醫療、就業、福利及返鄉等協助，透過持續陪伴，幫助有意願的街友逐步恢復生活功能，重新建立穩定生活。

社會局指出，目前台南已設置2處街友生活重建中心及全台首座街友自立生活支援服務中心，提供沐浴、洗衣、寄物、餐食、物資補給、就業媒合及高低溫期間臨時休憩等一站式服務。今年7月1日起，更結合社會住宅試辦女性街友自立宿舍，針對女性街友提供安全穩定的居住空間與密集輔導，協助逐步邁向自立生活。

除基本照顧外，社會局也持續推動多元就業培力，安排園藝種植、魚菜共生、水餃製作及手作等課程，協助街友培養工作技能、建立自信，增加重返職場機會。社工團隊同步整合居住、醫療、心理支持及福利資源，依個案設定階段性目標，提高輔導成效。

因應近年疫情、登革熱、極端高低溫及颱風等挑戰，市府也建立街友關懷應變機制，提供健康篩檢、防疫物資、避暑避寒、緊急安置及災害應變服務，並於春節、端午、中秋等節慶辦理關懷活動。疫情及登革熱防治期間，更推動街友擔任「防疫班長」，協助環境清潔及防疫宣導，提升自我價值與社會參與。

社會局表示，未來將持續深化跨局處合作及公私協力，精進街友服務措施，協助更多街友重建生活、融入社區，打造更具包容力的城市。

台南市全國首創「街友生活自立支援服務中心」，吸引日本社會福祉法人有隣協會前來參訪。聯合報系資料照片／台南市社會局提供
台南市全國首創「街友生活自立支援服務中心」，吸引日本社會福祉法人有隣協會前來參訪。聯合報系資料照片／台南市社會局提供

街友 台南 黃偉哲

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