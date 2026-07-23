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黃偉哲馬不停蹄訪波蘭傳捷報 台南市與格但斯克簽友好合作備忘錄

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲代表與格但斯克市簽署雙邊友好交流合作備忘錄。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲代表與格但斯克市簽署雙邊友好交流合作備忘錄。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲率市府團隊馬不停蹄展開波蘭經貿交流行程，連日拜會地方政府、科技園區、企業及在波台商，積極拓展台南與波蘭在科技、產業及城市外交合作。此行再傳捷報，台南市與波美拉尼亞省省會格但斯克（Gdańsk）正式簽署雙邊友好交流合作備忘錄，繼去年與波蘭羅茲市締結姊妹市後，台波城市交流再添重要成果。

黃偉哲表示，台南是台灣重要的科技重鎮，擁有完整的半導體產業聚落及智慧製造基礎，近年更積極布局人工智慧（AI）與無人機等新興產業；波美拉尼亞省近年也積極發展相關產業，雙方具有高度互補性。此次與格但斯克市簽署合作備忘錄，期待促進企業交流、產業鏈結及投資合作，共同掌握工業4.0帶來的新商機。

黃偉哲指出，簽署合作備忘錄象徵台南與波蘭城市交流持續深化，未來除加強科技、產業及經貿合作外，也將擴大文化、教育、觀光及農業等領域交流，建立更緊密且多元的夥伴關係，為雙方合作開創更多可能。

市府表示，台南近年積極推動城市外交，透過實質合作深化與歐洲城市互動。此次黃偉哲率團赴波蘭，除拜會地方政府及產業界，也密集安排經貿交流活動，希望協助台南企業拓展歐洲市場，並吸引更多國際合作機會。

目前台南在波蘭已有兩座姊妹市，包括2004年締盟的艾爾布蘭格市（Elbląg），該市鄰近著名古蹟芙龍堡，是天文學家哥白尼安息地；另一座則是黃偉哲於2025年促成締盟的羅茲市，為波蘭第三大城，也是奇美食品在歐洲的重要生產據點。隨著此次再與格但斯克市建立友好合作關係，台南與波蘭地方政府的交流版圖持續擴大，也為未來產業、經貿及文化合作奠定更穩固基礎。

台南市長黃偉哲致贈格但斯克市長杜爾克維奇蘭花絲巾。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲致贈格但斯克市長杜爾克維奇蘭花絲巾。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲代表與格但斯克市簽署雙邊友好交流合作備忘錄。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲代表與格但斯克市簽署雙邊友好交流合作備忘錄。圖／台南市政府提供

波蘭 台南 黃偉哲

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