新冠疫情流行嘉市門急診1周暴增逾5成　醫師：做好自主防疫管理

國內新冠疫情升溫，衛福部疾管署宣布，第28周7月12日至18日新冠門急診就診人次達4766人，較前1周增加66.5%，已達流行閾值，本周起進入流行期。嘉市疫情升溫。衛生局統計，第28周新冠門急診就診人次80人，較前1周34人增加46人，增幅超過1倍。截至22 日，全國累計新冠併發重症123例，嘉市有1例重症個案。

目前國內主要流行變異株為NB.1.8.1，疾管署呼籲65歲以上長者、慢性病患者及免疫功能低下者等高風險族群，應盡速完成疫苗接種，以降低重症及死亡風險。

嘉市目前提供公費接種的疫苗，包括Moderna LP.8.1疫苗及NovavaxJN.1疫苗，將滿6個月以上尚未接種新冠疫苗民眾的公費第一劑接種期限，延長至7月31日，鼓勵符合資格民眾把握機會接種。

嘉市醫師公會理事長張文祥表示，目前流行新冠病毒株毒力已較疫情初期減弱，疾病型態流感化，但仍具有高度傳染力，不可因症狀較輕而掉以輕心。

張文祥指出，新冠感染症狀與一般感冒相似，包括喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、發燒、全身痠痛、疲倦及頭痛，部分患者也可能出現嗅覺或味覺喪失、腹瀉等情形，若未透過快篩或醫療院所檢驗，很難僅憑症狀區分是否感染新冠病毒。目前多數患者採症狀治療，主要使用退燒、止痛、止咳等藥物緩解不適；符合資格高風險族群，可由醫師評估使用公費抗病毒藥物，以降低重症風險。

張文祥提醒，暑假期間民眾旅遊、聚會頻繁，增加病毒傳播機會，建議前往醫療院所、搭乘大眾運輸工具，或進入人潮密集、通風不良場所時，仍應配戴口罩、勤洗手，若出現呼吸道症狀，應避免參加聚會並盡速就醫，降低病毒傳播及重症風險。

疾管署統計，去年10月至今累計161例新冠併發重症本土病例，其中23人死亡，重症患者以65歲以上長者及慢性病患者居多，高達92.5%的重症患者未接種本季新冠疫苗。疾管署已備妥充足防疫資源，包括倍拉維、舒冠效（Xocova）及瑞德西韋等抗病毒藥物，以因應疫情發展。