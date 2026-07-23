影／雲嘉山區瀑布群大爆發空拍視角震撼 　萬馬奔騰美景吸睛

受上月梅雨及颱風外圍環流帶來豐沛雨量影響，嘉義縣、雲林縣山區瀑布水量暴增，阿里山國家風景區西北廊道，雲嘉草嶺到豐山一帶，溪流奔騰、飛瀑傾瀉，展現難得一見壯麗景觀。知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，日前利用空拍機深入拍攝，從高空鳥瞰，瀑布群宛如白練懸空、萬馬奔騰震撼畫面，吸引網友按讚分享大讚。

黃源明表示，草嶺位於雲林縣，豐山屬嘉義縣阿里山鄉，兩地由149甲、149乙縣道串聯，是從南投、雲林進入阿里山的重要路線，沿途不像台18線阿里山公路坡度陡峭，卻藏有不少知名瀑布與溪谷秘境。其中，草嶺十景之一的蓬萊瀑布，以及豐山著名的蛟龍瀑布，在豪雨挹注後水勢磅礡，飛瀑自高處傾瀉而下，景象格外壯觀。

黃源明表示，過去行經149甲縣道時，只能遠眺瀑布，如今透過無人機望遠鏡頭，終於完整捕捉瀑布全貌，呈現平地難以看見的視角。此外，他也在地方人士帶領下，前往隱身清水溪畔的水濂洞。沿途需清除枯枝落葉並跨越大小石塊，才抵達停車場，映入眼簾的是宛如嘉義瑞峰龍宮瀑布般的天然水簾景觀，令人驚豔。

另一處人氣景點「萬年峽谷」，黃源明從149甲縣道上方起飛空拍，沿著溪谷飛行拍攝，完整記錄峽谷蜿蜒、水流奔騰的自然風貌，展現鬼斧神工的地形景觀。黃源明說，分享空拍畫面拍攝於7月13日，近期山區午後仍可能出現短時強降雨，民眾前往賞瀑前，應先確認步道開放及路況資訊，也可向當地商家了解最新情形。建議以觀景平台遠眺瀑布即可，切勿在沒有專業裝備及溯溪經驗的情況下進入野溪、河床或深谷，以免發生危險。

嘉雲山區瀑布水量暴增，阿里山國家風景區西北廊道草嶺到豐山一帶，溪流奔騰、飛瀑傾瀉，展現難得一見壯麗景觀。知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，日前用空拍機深入拍攝，從高空鳥瞰，瀑布群宛如白練懸空、萬馬奔騰震撼畫面。圖／黃源明提供

嘉雲山區瀑布水量暴增，阿里山國家風景區西北廊道草嶺到豐山一帶，溪流奔騰、飛瀑傾瀉，展現難得一見壯麗景觀。知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，日前用空拍機深入拍攝，從高空鳥瞰，瀑布群宛如白練懸空、萬馬奔騰震撼畫面。圖／黃源明提供

嘉雲山區瀑布水量暴增，阿里山國家風景區西北廊道草嶺到豐山一帶，溪流奔騰、飛瀑傾瀉，展現難得一見壯麗景觀。知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，日前用空拍機深入拍攝，從高空鳥瞰，瀑布群宛如白練懸空、萬馬奔騰震撼畫面。圖／黃源明提供