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420公分巨作亮相培桂堂！到林懷民祖厝看蔣勳畫展

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
蔣勳畫展昨起在嘉義新港培桂堂開展，圖為展覽核心作品「祇樹給孤獨園」。記者黃于凡／攝影
蔣勳畫展昨起在嘉義新港培桂堂開展，圖為展覽核心作品「祇樹給孤獨園」。記者黃于凡／攝影

嘉義縣新港鄉培桂堂昨起展出作家蔣勳畫作，包括長達四百廿公分大型油畫「祇樹給孤獨園」及十件書法作品，與培桂堂古色古香建築相呼應。縣長翁章梁參觀時，蔣勳講解畫作意涵。培桂堂是雲門舞集創辦人林懷民祖厝，如今為縣定古蹟

蔣勳介紹，展覽以「祇樹給孤獨園」油畫為核心作品，取材自佛教經典中祇陀王子與「給孤獨長者」布施建園故事，「給孤獨長者」聽說有位菩提樹下的覺悟者被尊為「世尊」，為接待世尊及讓修行者有上課的居所，他看上祇陀王子的園林，但王子無出售意願而說「黃金鋪地，園子就是你的。」不料對方信念堅定，真的運來黃金鋪滿地上。

然而，王子又對「給孤獨長者」說，「大樹沒有鋪到，大樹還是我的」，後來兩人達成共識留下樹，也提供了園地，蔣勳認為現代建設砍掉許多大樹，應多加護佑花草樹木。

蔣勳說，他在疫情期間以金剛經作為日常誦讀的書，閉關創作長達四百廿公分畫作，最初描繪僧人靜坐、行走場景，隨著對經文「一切眾生」理解深化，陸續加入貓、狗、孔雀、鹿群、白鷺鷥、大象及因潮濕產生的黴菌，這些皆屬佛陀所說「眾生」，盼透過畫作傳達「眾生平等」與萬物相互依存理念。

嘉義縣文化觀光局指出，培桂堂（林開泰診療所舊宅）建於一九三二年，具「前醫後住」建築特色，二○一六年登錄為縣定古蹟，二○二二年修復後開放，盼讓歷史建築成為民眾親近藝術的重要場域，展至明年十二月廿七日，可線上預約免費參觀。

作家蔣勳介紹核心作品「祇樹給孤獨園」，傳達眾生平等理念。記者黃于凡／攝影
作家蔣勳介紹核心作品「祇樹給孤獨園」，傳達眾生平等理念。記者黃于凡／攝影

蔣勳 林懷民 雲門舞集 嘉義 古蹟 翁章梁

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