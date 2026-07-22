快訊

以牙還牙！川普再度警告伊朗：若在荷莫茲海峽開火「將轟炸橋梁或電廠」

美股早盤／靜候科技大廠財報 指數漲跌互見、美超微飆逾20%

曾以男團主唱出道！幻藍小熊「最帥老闆」涉嫌閃兵 被限制出境

聽新聞
0:00 / 0:00

「發現鹽裡的光」2026一見雙雕藝術季月底登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影
2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影

2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會，透過夜間光影的裝飾變化，打造不一樣視覺美感。

活動由雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，今年度以「發現鹽裡的光：從鹽田到生活的光影旅程」為主軸，希望遊客透過雙眼欣賞展覽同時，重新感受光與鹽交織魅力。

雲嘉南管理處副處長莊名豪表示，已辦理14年的一見雙雕藝術季，今年首次挑戰全新設計的藝術展區，搭配精彩周末展演以及體驗活動，雙展區分別規劃七大特色展示區，七股鹽山(鹽雕展)有俏皮的「黑琵主題鹽雕打卡區」、「師生共創的印象海味美術創作」、「海風嗅觸覺感官體驗」等。

北門井仔腳瓦盤鹽田（光雕展）以永續環保與唯美藝術氛圍營造「鹽田光影步道」、「光筆鹽田沉浸式體驗」、「地方社區共創造型花燈」、「趣味光屋迷宮」以及雲嘉南在地藝術家曾進成老師創作的「貨櫃屋螢光塗鴉牆」等，也呼應這次的活動主題「發現鹽裡的光」，讓遊客感受不同體驗。

立委陳亭妃、南市議員蔡蘇秋金、謝舒凡、議員蔡秋蘭、北門區長羅朝勝、七股區長陳俊達等人晚間也出席。

雲管處指出，活動期間每周六、日也推出限量免費鹽手工皂、虱目魚丸手作、手提花燈與螢光面具彩繪，以及周末展演秀如泡泡互動秀、奇幻魔術互動、繽紛氣球秀、LED扯鈴光、燈光雜耍等演出。

雙展區分別主場活動，於7月31日（光雕開幕）舉辦鹽途尋光-魔幻流光之夜，有LED水鼓舞蹈團和LED女戰士舞蹈秀表演、井仔腳巡遊導覽等限定活動。

8月1日（鹽雕開幕）舉辦鹽夏派對-鹽民大冒險，將有「鹽」主題闖關活動，完成即可現場兌換雲嘉南鹽究院限定新品「烏魚子／菜脯風味冰棒」，同日下午也有知名街頭藝人水管阿民、喜劇雜耍、歌手演唱等表演，一起創造屬於自己的鹽夏回憶。

7月31日起至8月30日活動期間推出限量600張「鹽映流光紀念小卡」套色集章活動，至指定地點完成集章任務即可獲得1張活動限定小卡，憑此還可兌換每份價值400元的雲嘉南鹽選好禮組（3選1），活動詳情，請搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁。

2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北仔腳鹽田舉辦記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影
2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北仔腳鹽田舉辦記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影

2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影
2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影

2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會，夜間光影點綴下更添視覺美感。記者謝進盛／攝影
2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會，夜間光影點綴下更添視覺美感。記者謝進盛／攝影

2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影
2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影

2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會，夜間光影點綴下更添美感。記者謝進盛／攝影
2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會，夜間光影點綴下更添美感。記者謝進盛／攝影

北門

延伸閱讀

台灣文博會攻略來了 雙展區亮點、預約搶票、限定周邊3大玩法一次看

挑戰！技霸魂 勞動部全國技能競賽7月底登場

5大人氣IP齊聚 八里城市沙雕展8/1熱鬧登場

影／基隆山海藝術節串聯三大場域 連15天傳統與當代藝術交融

相關新聞

丹娜絲風災1年後公車站牌仍未修復 嘉縣議員批竹村國小站牌竟消失

去年丹娜絲風災後，嘉義縣部分公車站牌及候車亭受損，至今仍未完全修復，議員黃嫈珺接獲陳情，發現朴子市竹村國小公車站牌消失，還有站點座椅毀損，影響年長者、學生候車安全，建議縣府全面盤點毀損設施，並導入電子智慧站牌。縣府表示，竹村國小站牌近日會裝回去。

雲西海洋音樂季「小王子」降臨 動力火車宇宙人開唱

「2026雲西海洋音樂季」將於本月25日、26日在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場登場，縣府今（22日）舉辦記者會，縣長張麗善表示，去年活動吸引逾30萬人次參與，今年以「潮汐之外，星球之間」為主題，結合音樂演出、親子水樂園、SUP水上體驗等，將海水浴場打造成法國經典童話小王子的B612海岸星球，預期吸引大量人潮，呼籲民眾出發前先確認交通接駁資訊。

台南YouBike兩年騎破500萬人次 使用翻倍、設站增幅六都第一

台南市公共自行車YouBike自2023年上路後，使用量持續攀升。市府統計，2023年至2025年間，YouBike站點由362站增至634站，成長75.1%，為六都最高；同期騎乘人次也從251萬人次增加至513萬人次，兩年成長104.2%，顯示公共自行車已逐漸成為市民日常通勤與短程接駁的重要交通工具。

明華園進駐戲巢成活化新亮點 台南146處閒置公產翻身替市庫省35億

台南市東區閒置多年的原舉重館，今年整建後由明華園戲劇總團進駐，轉型為「戲巢藝術館」，成為兼具展演、教育、傳承及文化觀光功能的新據點，也成為台南市政府推動公有資產活化的最新代表案例。市府統計，自2019年至今，透過跨局處媒合機制已成功活化146處市有房地，累計節省約35億元建置及維護成本，讓閒置空間重新發揮公共服務價值。

歷經百年蛻變 台南321巷藝術聚落修復獲國家級肯定

台南市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」（321巷藝術聚落）榮獲文化部第七屆國家文化資產保存獎「保存修復類」獎項，肯定台南多年來推動文化資產保存、修復與活化成果，也讓這座歷經百年歲月的歷史聚落，成為文化保存與城市發展兼顧的代表案例。

南市佳里仁愛國小通學步道完工 圍牆退縮翻轉人車爭道

台南市政府協助佳里區仁愛國小爭取670萬元經費，辦理仁愛國小第二期安南路通學步道整建工程，已於上月完工啟用，除了圍牆退縮，全新步道翻轉人車爭道，讓學子上下學更安全，落實「以人為本」交通理念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。