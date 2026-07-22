「發現鹽裡的光」2026一見雙雕藝術季月底登場

2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會，透過夜間光影的裝飾變化，打造不一樣視覺美感。

活動由雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，今年度以「發現鹽裡的光：從鹽田到生活的光影旅程」為主軸，希望遊客透過雙眼欣賞展覽同時，重新感受光與鹽交織魅力。

雲嘉南管理處副處長莊名豪表示，已辦理14年的一見雙雕藝術季，今年首次挑戰全新設計的藝術展區，搭配精彩周末展演以及體驗活動，雙展區分別規劃七大特色展示區，七股鹽山(鹽雕展)有俏皮的「黑琵主題鹽雕打卡區」、「師生共創的印象海味美術創作」、「海風嗅觸覺感官體驗」等。

北門井仔腳瓦盤鹽田（光雕展）以永續環保與唯美藝術氛圍營造「鹽田光影步道」、「光筆鹽田沉浸式體驗」、「地方社區共創造型花燈」、「趣味光屋迷宮」以及雲嘉南在地藝術家曾進成老師創作的「貨櫃屋螢光塗鴉牆」等，也呼應這次的活動主題「發現鹽裡的光」，讓遊客感受不同體驗。

立委陳亭妃、南市議員蔡蘇秋金、謝舒凡、議員蔡秋蘭、北門區長羅朝勝、七股區長陳俊達等人晚間也出席。

雲管處指出，活動期間每周六、日也推出限量免費鹽手工皂、虱目魚丸手作、手提花燈與螢光面具彩繪，以及周末展演秀如泡泡互動秀、奇幻魔術互動、繽紛氣球秀、LED扯鈴光、燈光雜耍等演出。

雙展區分別主場活動，於7月31日（光雕開幕）舉辦鹽途尋光-魔幻流光之夜，有LED水鼓舞蹈團和LED女戰士舞蹈秀表演、井仔腳巡遊導覽等限定活動。

8月1日（鹽雕開幕）舉辦鹽夏派對-鹽民大冒險，將有「鹽」主題闖關活動，完成即可現場兌換雲嘉南鹽究院限定新品「烏魚子／菜脯風味冰棒」，同日下午也有知名街頭藝人水管阿民、喜劇雜耍、歌手演唱等表演，一起創造屬於自己的鹽夏回憶。

7月31日起至8月30日活動期間推出限量600張「鹽映流光紀念小卡」套色集章活動，至指定地點完成集章任務即可獲得1張活動限定小卡，憑此還可兌換每份價值400元的雲嘉南鹽選好禮組（3選1），活動詳情，請搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁。

2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北仔腳鹽田舉辦記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影

2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影

2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會，夜間光影點綴下更添視覺美感。記者謝進盛／攝影

2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影