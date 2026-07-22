「發現鹽裡的光」2026一見雙雕藝術季月底登場
2026一見雙雕藝術季將於本月底起登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處今晚在北門井仔腳鹽田舉辦記者會，透過夜間光影的裝飾變化，打造不一樣視覺美感。
活動由雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，今年度以「發現鹽裡的光：從鹽田到生活的光影旅程」為主軸，希望遊客透過雙眼欣賞展覽同時，重新感受光與鹽交織魅力。
雲嘉南管理處副處長莊名豪表示，已辦理14年的一見雙雕藝術季，今年首次挑戰全新設計的藝術展區，搭配精彩周末展演以及體驗活動，雙展區分別規劃七大特色展示區，七股鹽山(鹽雕展)有俏皮的「黑琵主題鹽雕打卡區」、「師生共創的印象海味美術創作」、「海風嗅觸覺感官體驗」等。
北門井仔腳瓦盤鹽田（光雕展）以永續環保與唯美藝術氛圍營造「鹽田光影步道」、「光筆鹽田沉浸式體驗」、「地方社區共創造型花燈」、「趣味光屋迷宮」以及雲嘉南在地藝術家曾進成老師創作的「貨櫃屋螢光塗鴉牆」等，也呼應這次的活動主題「發現鹽裡的光」，讓遊客感受不同體驗。
立委陳亭妃、南市議員蔡蘇秋金、謝舒凡、議員蔡秋蘭、北門區長羅朝勝、七股區長陳俊達等人晚間也出席。
雲管處指出，活動期間每周六、日也推出限量免費鹽手工皂、虱目魚丸手作、手提花燈與螢光面具彩繪，以及周末展演秀如泡泡互動秀、奇幻魔術互動、繽紛氣球秀、LED扯鈴光、燈光雜耍等演出。
雙展區分別主場活動，於7月31日（光雕開幕）舉辦鹽途尋光-魔幻流光之夜，有LED水鼓舞蹈團和LED女戰士舞蹈秀表演、井仔腳巡遊導覽等限定活動。
8月1日（鹽雕開幕）舉辦鹽夏派對-鹽民大冒險，將有「鹽」主題闖關活動，完成即可現場兌換雲嘉南鹽究院限定新品「烏魚子／菜脯風味冰棒」，同日下午也有知名街頭藝人水管阿民、喜劇雜耍、歌手演唱等表演，一起創造屬於自己的鹽夏回憶。
7月31日起至8月30日活動期間推出限量600張「鹽映流光紀念小卡」套色集章活動，至指定地點完成集章任務即可獲得1張活動限定小卡，憑此還可兌換每份價值400元的雲嘉南鹽選好禮組（3選1），活動詳情，請搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁。
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