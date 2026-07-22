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丹娜絲風災1年後公車站牌仍未修復 嘉縣議員批竹村國小站牌竟消失

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市竹村國小公車站牌消失，議員黃嫈珺要求縣府建設處盡速復原。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子市竹村國小公車站牌消失，議員黃嫈珺要求縣府建設處盡速復原。記者黃于凡／攝影

去年丹娜絲風災後，嘉義縣部分公車站牌及候車亭受損，至今仍未完全修復，議員黃嫈珺接獲陳情，發現朴子市竹村國小公車站牌消失，還有站點座椅毀損，影響年長者、學生候車安全，建議縣府全面盤點毀損設施，並導入電子智慧站牌。縣府表示，竹村國小站牌近日會裝回去。

黃嫈珺表示，公車站牌是民眾日常搭乘公共運輸的重要資訊來源，尤其對偏鄉長者、學生及無自用交通工具民眾而言，更是生活重要設施，但去年丹娜絲風災過後，部分站牌與候車亭損壞未能即時修復，甚至出現站牌缺漏情形，疑似遭民眾撿走變賣，要求建設處盡速復原。

黃嫈珺建議，許多縣市更新為電子智慧站牌，即時顯示公車進站時間，讓民眾掌握班次動態，且利用太陽能供電，不需額外拉設電線，也解決偏鄉地區接電不易問題；另建議縣府應立即盤點全縣公車站牌及候車亭現況，依優先順序辦理修繕或汰換，避免影響民眾搭乘權益。

建設處表示，去年颱風後部分公車站牌及設施毀損，已陸續盤點修復，若有公車站牌或設施尚未復原，可再通報建設處，將派人到場檢修，朴子市竹村國小公車站牌因近期人行道工程，拆除後尚未復原，將於近日恢復裝設，確保公車站識別度，維護民眾搭車權益。

黃嫈珺 公車

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