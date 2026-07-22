快訊

國票金設立副董 王世堅批酬庸不成體統、獲利最低年薪還高達2,000萬元

巴威才剛走…準紅霞颱風最快明深夜生成 不排除同步發海警

台中燒肉店賣過期和牛一客2700元 日店長等3人遭重判全驅逐出境

聽新聞
0:00 / 0:00

科技監測加8年稽查4萬多次重罰2.8億 台南河川水質明顯改善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
移動式水質感測器。圖／台南市環保局提供
移動式水質感測器。圖／台南市環保局提供

台南市近年持續推動水汙染防治，河川水質改善成果逐步顯現。市府環保局統計，近8年來八掌溪、曾文溪已無嚴重汙染河段，急水溪、將軍溪、鹽水溪及二仁溪嚴重汙染河段長度較2018年減少約4成至7成，顯示河川整體水域環境品質持續改善。

環保局表示，近年透過智慧監測、汙染源稽查及河川巡查等多管齊下，逐步提升水汙染防治成效。目前已在將軍溪、曾文溪、三爺溪、二仁溪、鹽水溪及七股溪等重要河川與排水系統，布設10部移動式水質感測器，即時監測水質變化，並依監測結果調整汙染源稽查區域與頻率，提高汙染預警及查處效率。

根據統計，各主要河川汙染改善情形明顯，其中急水溪嚴重汙染河段由16.1公里降至6.2公里，減幅約6成；將軍溪由9.1公里降至4.3公里，減少逾5成；二仁溪由12.8公里降至7.5公里，減幅約4成；鹽水溪則由3.7公里降至1公里，改善幅度近7成。八掌溪及曾文溪目前更已無嚴重汙染河段。

在汙染源管理方面，環保局表示，近8年持續加強事業單位及下水道系統稽查，累計稽查4萬740家次，裁處2070家次，裁罰金額超過2億8800萬元，藉由持續監督及依法開罰，有效遏止汙染排放。

除科技監測及執法外，市府也結合民間力量推動河川巡守。截至今年5月底，全市共有43支環保志工隊、近千名志工投入河川巡查，累計通報環境髒亂案件1156件、水質異常案件203件，其中協助查獲48件水汙染案件，成為第一線環境守護的重要力量。

環保局表示，未來將持續精進智慧監測技術，強化汙染源管理及稽查執法，同時深化河川巡查與環境維護工作，穩定提升河川水質及整體水域環境品質，朝打造乾淨、安全、永續的水環境目標邁進。

水環境巡守志工。圖／台南市環保局提供
水環境巡守志工。圖／台南市環保局提供

環保局

延伸閱讀

查到了！高雄後勁溪大量魚屍暴斃 環保局查到五家違規排放廢水業者

好讀周報／還水於民！歐洲深耕水質淨化 城市游泳成新風潮

彰化推動永續行動 環保志工密度最高

AI每分鐘處理6萬筆水情 新北智慧防汛獲IASE創新獎

相關新聞

丹娜絲風災1年後公車站牌仍未修復 嘉縣議員批竹村國小站牌竟消失

去年丹娜絲風災後，嘉義縣部分公車站牌及候車亭受損，至今仍未完全修復，議員黃嫈珺接獲陳情，發現朴子市竹村國小公車站牌消失，還有站點座椅毀損，影響年長者、學生候車安全，建議縣府全面盤點毀損設施，並導入電子智慧站牌。縣府表示，竹村國小站牌近日會裝回去。

雲西海洋音樂季「小王子」降臨 動力火車宇宙人開唱

「2026雲西海洋音樂季」將於本月25日、26日在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場登場，縣府今（22日）舉辦記者會，縣長張麗善表示，去年活動吸引逾30萬人次參與，今年以「潮汐之外，星球之間」為主題，結合音樂演出、親子水樂園、SUP水上體驗等，將海水浴場打造成法國經典童話小王子的B612海岸星球，預期吸引大量人潮，呼籲民眾出發前先確認交通接駁資訊。

台南YouBike兩年騎破500萬人次 使用翻倍、設站增幅六都第一

台南市公共自行車YouBike自2023年上路後，使用量持續攀升。市府統計，2023年至2025年間，YouBike站點由362站增至634站，成長75.1%，為六都最高；同期騎乘人次也從251萬人次增加至513萬人次，兩年成長104.2%，顯示公共自行車已逐漸成為市民日常通勤與短程接駁的重要交通工具。

明華園進駐戲巢成活化新亮點 台南146處閒置公產翻身替市庫省35億

台南市東區閒置多年的原舉重館，今年整建後由明華園戲劇總團進駐，轉型為「戲巢藝術館」，成為兼具展演、教育、傳承及文化觀光功能的新據點，也成為台南市政府推動公有資產活化的最新代表案例。市府統計，自2019年至今，透過跨局處媒合機制已成功活化146處市有房地，累計節省約35億元建置及維護成本，讓閒置空間重新發揮公共服務價值。

歷經百年蛻變 台南321巷藝術聚落修復獲國家級肯定

台南市市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」（321巷藝術聚落）榮獲文化部第七屆國家文化資產保存獎「保存修復類」獎項，肯定台南多年來推動文化資產保存、修復與活化成果，也讓這座歷經百年歲月的歷史聚落，成為文化保存與城市發展兼顧的代表案例。

南市佳里仁愛國小通學步道完工 圍牆退縮翻轉人車爭道

台南市政府協助佳里區仁愛國小爭取670萬元經費，辦理仁愛國小第二期安南路通學步道整建工程，已於上月完工啟用，除了圍牆退縮，全新步道翻轉人車爭道，讓學子上下學更安全，落實「以人為本」交通理念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。