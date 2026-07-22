科技監測加8年稽查4萬多次重罰2.8億 台南河川水質明顯改善

台南市近年持續推動水汙染防治，河川水質改善成果逐步顯現。市府環保局統計，近8年來八掌溪、曾文溪已無嚴重汙染河段，急水溪、將軍溪、鹽水溪及二仁溪嚴重汙染河段長度較2018年減少約4成至7成，顯示河川整體水域環境品質持續改善。

環保局表示，近年透過智慧監測、汙染源稽查及河川巡查等多管齊下，逐步提升水汙染防治成效。目前已在將軍溪、曾文溪、三爺溪、二仁溪、鹽水溪及七股溪等重要河川與排水系統，布設10部移動式水質感測器，即時監測水質變化，並依監測結果調整汙染源稽查區域與頻率，提高汙染預警及查處效率。

根據統計，各主要河川汙染改善情形明顯，其中急水溪嚴重汙染河段由16.1公里降至6.2公里，減幅約6成；將軍溪由9.1公里降至4.3公里，減少逾5成；二仁溪由12.8公里降至7.5公里，減幅約4成；鹽水溪則由3.7公里降至1公里，改善幅度近7成。八掌溪及曾文溪目前更已無嚴重汙染河段。

在汙染源管理方面，環保局表示，近8年持續加強事業單位及下水道系統稽查，累計稽查4萬740家次，裁處2070家次，裁罰金額超過2億8800萬元，藉由持續監督及依法開罰，有效遏止汙染排放。

除科技監測及執法外，市府也結合民間力量推動河川巡守。截至今年5月底，全市共有43支環保志工隊、近千名志工投入河川巡查，累計通報環境髒亂案件1156件、水質異常案件203件，其中協助查獲48件水汙染案件，成為第一線環境守護的重要力量。

環保局表示，未來將持續精進智慧監測技術，強化汙染源管理及稽查執法，同時深化河川巡查與環境維護工作，穩定提升河川水質及整體水域環境品質，朝打造乾淨、安全、永續的水環境目標邁進。