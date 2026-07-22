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桃園青年走讀嘉義木都 跨縣市交流激盪地方創生新思維

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
為拓展青年視野並深化地方創新能量，桃園市青年局長侯佳齡於7月20、21日，率領30位桃園青年團隊前往嘉義市展開兩天一夜見學交流。圖／桃園市青年局提供
為拓展青年視野並深化地方創新能量，桃園市青年局長侯佳齡於7月20、21日，率領30位桃園青年團隊前往嘉義市展開兩天一夜見學交流。圖／桃園市青年局提供

為拓展青年視野並深化地方創新能量，桃園市青年局長侯佳齡於7月20、21日，率領30位桃園青年團隊前往嘉義市展開兩天一夜見學交流，透過拜會嘉義市政府、走訪地方創生及木都特色場域，並辦理見學轉譯工作坊，借鏡嘉義老屋活化、文化轉譯及地方創生經驗，激發桃園青年投入地方創生的新思維。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市近年持續推動文化資產保存、老屋活化及地方創生，今年更成立勞工及青年發展處，期盼透過跨縣市交流，促進青年相互學習，共同為地方發展注入更多活力。

青年局長侯佳齡表示，青年局推動跨縣市交流已逾5年，希望帶領青年走出桃園，看見不同城市的地方治理與文化創新模式。嘉義以木都文化與老屋活化打造城市特色，桃園則擁有舊城、客庄、陂塘及多元族群等豐富文化底蘊，期待青年透過交流借鏡不同城市經驗，回到桃園轉化為符合在地需求的創新行動，持續深化公共參與。

此次交流首日前往起風、精工刻印、朝海裱畫×美街藝廊等特色場域，並與「嘉義異鄉人」及「嘉喻戶曉文化工作室」交流地方品牌經營、文化策展及公共參與經驗。晚間走訪永昌行，聽取第四代主理人分享「二地居－游牧者（Nomads）計畫」，了解青年如何透過地方文化探索、老屋活化及跨域串聯，為舊城注入新的活力。

第二天一早前往嘉義市東公有零售市場，感受市場文化與在地生活樣貌，隨後走訪由「台灣田野學校」經營的國定古蹟嘉義舊監獄及實驗木場，了解文化資產保存與再利用成果；接著前往檜意森活村，認識嘉義如何透過歷史建築保存與空間活化，打造兼具文化底蘊與生活魅力的城市風貌。

青年局表示，「青年投入永續發展行動計畫」推動至今已陪伴近130組青年團隊投入地方實踐，今年更首度推動「青年公共參與場域支持計畫」，未來將持續透過跨縣市交流及資源串聯，協助青年將交流所學轉化為實際行動，持續為桃園地方創新與城市永續注入青年能量。

為拓展青年視野並深化地方創新能量，桃園市青年局長侯佳齡於7月20、21日，率領30位桃園青年團隊前往嘉義市展開兩天一夜見學交流，也拜會嘉義市長黃敏惠。圖／桃園市青年局提供
為拓展青年視野並深化地方創新能量，桃園市青年局長侯佳齡於7月20、21日，率領30位桃園青年團隊前往嘉義市展開兩天一夜見學交流，也拜會嘉義市長黃敏惠。圖／桃園市青年局提供

嘉義 青年 桃園

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