雲西海洋音樂季「小王子」降臨 動力火車宇宙人開唱

「2026雲西海洋音樂季」將於本月25日、26日在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場登場，縣府今（22日）舉辦記者會，縣長張麗善表示，去年活動吸引逾30萬人次參與，今年以「潮汐之外，星球之間」為主題，結合音樂演出、親子水樂園、SUP水上體驗等，將海水浴場打造成法國經典童話小王子的B612海岸星球，預期吸引大量人潮，呼籲民眾出發前先確認交通接駁資訊。

三條崙海水浴場曾是中南部知名戲水勝地，因設施老舊沉寂多年。近年縣府積極投入活化，除推廣風箏衝浪、設置海洋教育中心，也持續舉辦雲西海洋音樂季，成功帶動西海岸觀光發展，讓昔日海水浴場重新聚集人氣。

張麗善表示，三條崙海水浴場正朝「海洋生態園區」轉型，已成為雲林西海岸觀光的重要據點。邁入第8年的雲西海洋音樂季，也逐步建立中台灣夏季海岸品牌，去年吸引逾30萬人次到訪，今年除音樂演出外，也安排親水體驗、海洋教育、市集等活動，希望讓更多民眾看見雲林西海岸的自然景觀與觀光魅力。

文化觀光處長謝明璇表示，今年活動以「潮汐之外．星球之間」為主題，首度與「小王子」聯名合作，打造充滿童話氛圍的海岸場景，規畫親子水樂園、四合一水上氣墊樂園、SUP立槳體驗、沙灘趣味活動等，讓親子家庭與年輕族群都能享受夏日海岸樂趣。

音樂演出陣容同樣吸睛，兩天將由芒果醬、香蕉哥哥、美秀集團、動力火車、宇宙人、麋先生等藝人與樂團輪番登台。香蕉哥哥今天也現身記者會宣傳，吸引不少已長大的粉絲排隊合照。他笑說，很高興看到許多「大寶寶」，並向粉絲喊話「大寶寶們，音樂季一起在雲林集合」

文化觀光處表示，因應活動期間大量人潮，安排高鐵雲林站接駁車往返活動會場，建議民眾事先查詢交通接駁、活動流程、體驗報名及好禮兌換等資訊，並留意「慢遊雲林」、「雲林縣政府文化觀光處」及「雲西海洋音樂季」臉書粉絲專頁公告。

「2026雲西海洋音樂季」將於本月25日、26日在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場登場，今年活動以「潮汐之外．星球之間」為主題，首度與「小王子」聯名合作，將打造充滿童話氛圍的海岸場景。記者陳雅玲／攝影