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台南YouBike兩年騎破500萬人次 使用翻倍、設站增幅六都第一

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公共自行車YouBike站點成長75.1%，為六都最高。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車YouBike站點成長75.1%，為六都最高。記者吳淑玲／攝影

台南市公共自行車YouBike自2023年上路後，使用量持續攀升。市府統計，2023年至2025年間，YouBike站點由362站增至634站，成長75.1%，為六都最高；同期騎乘人次也從251萬人次增加至513萬人次，兩年成長104.2%，顯示公共自行車已逐漸成為市民日常通勤與短程接駁的重要交通工具。

台南市長黃偉哲表示，感謝市民支持公共自行車政策，市府將持續檢討站點配置，除評估在山區、濱海等地增設站點，也會針對熱門站點增加車柱與車輛數量，提升租借便利性，打造更完善的綠色運輸環境。

交通局指出，台南YouBike設站速度居六都前段班，其中2023年至2025年站點增加75.1%，高於桃園市約52%、台北市約29%。隨著站點持續布建，使用人次也快速成長，2025年全年突破513萬人次，較2023年翻倍成長。

今年使用熱度持續攀升，交通局統計，今年1至5月累計騎乘265萬8540人次，短短五個月就已超越2023年全年251萬人次，反映市民使用習慣逐漸養成，也顯示設站策略發揮成效。

交通局表示，公共自行車除可降低短程交通汙染，也能串聯公車、台鐵等大眾運輸系統，提升轉乘便利性，並帶動市區及觀光景點低碳旅遊。目前玉井、南化、東山、白河等山區及濱海行政區均已設置站點，使用量也持續增加。

市府持續擴大布建YouBike系統，17日起再新增4處站點，全市站數增至738站，投入車輛6300輛，其中1700輛為YouBike 2.0E電輔車。交通局表示，預計年底前站點將增至825站、車輛達8000輛，持續完善公共自行車路網，提高市民使用率，朝低碳、便利的城市交通目標邁進。

台南市民騎乘YouBike已成日常。記者吳淑玲／攝影
台南市民騎乘YouBike已成日常。記者吳淑玲／攝影

YouBike 台南 黃偉哲

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