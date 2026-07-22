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高齡就業人口10年暴增84% 雲林多家企業留任老員工迎戰缺工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
駿泰食品有限公司申請「繼續僱用高齡者補助計畫」，留任66歲員工林麗紅。圖／虎尾就業中心提供
駿泰食品有限公司申請「繼續僱用高齡者補助計畫」，留任66歲員工林麗紅。圖／虎尾就業中心提供

缺工浪潮來襲，愈來愈多企業重新看見高齡人才價值，勞動部推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，雲林虎尾就業中心已受理14家企業申請，66歲的林麗紅在食品公司服務11年，已過退休年齡仍獲公司留任。行政院主計總處統計，65歲以上就業人口10年間爆增84%，高齡勞動參與率今年3月升至10.8%，創下新高。

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心主任廖家偉表示，少子化、缺工影響，各行各業都面臨缺工危機，過去乏人問津的高齡人才留任與就業狀況日益成長，根據行政院主計總處統計，65歲以上就業人口10年間從25萬人增至46萬人，大增84%，高齡勞動參與率今年3月更升至10.8%，創下新高。

為鼓勵雇主繼續僱用將滿65歲員工，落實在職中高齡及高齡員工穩定就業，勞動部2021年起推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，補助最長18個月，每留用1名符合資格高齡員工，最高可補助25萬8000元，協助企業降低留才成本，廖家偉表示，虎尾就業中心已受理14家企業申請，成功留任20名高齡員工。

駿泰食品有限公司透過計畫留任66歲員工林麗紅。她在公司服務11年，不僅熟悉各項製程，也是新進員工眼中的「小老師」，林麗紅說，自己「最怕公司放假」，因為工作除了賺薪水，每天都有生活重心，也能持續與同事互動。

駿泰食品經理王秋惠表示，留住林麗紅「只有一個字，就是讚」。她認為，每位員工都有獨特價值，不論年齡高低或體力好壞，只要願意做、認真做，公司都願意聘用，也感謝勞動部從僱用獎助、職務再設計到繼續僱用高齡者補助計畫，一路協助企業穩定發展。

雲林縣聖心社會關懷協會也透過該計畫留任66歲的劉玉蘭擔任長青食堂兼職廚房助理，目前該協會還聘有兩位超過70歲的員工分別擔任會計及居服員，實踐「以老服老」的精神。總幹事郭央諶指出，年齡從來不是限制，態度與熱忱才是關鍵，高齡人才具備的穩定性、責任感與經驗，是無可取代的重要資產。

廖家偉表示，高齡人才擁有成熟的工作態度、實務經驗與高度穩定性，是企業永續經營不可或缺的力量。「繼續僱用高齡者補助計畫」鼓勵企業延續屆齡員工職涯，今年9月1日起將再度開放申請，有意願申請的企業可洽詢雲嘉南分署各就業中心，共同打造友善高齡的就業環境。

雲林縣聖心社會關懷協會申請「繼續僱用高齡者補助計畫」，留任66歲的劉玉蘭（中）擔任長青食堂兼職廚房助理。圖／虎尾就業中心提供
雲林縣聖心社會關懷協會申請「繼續僱用高齡者補助計畫」，留任66歲的劉玉蘭（中）擔任長青食堂兼職廚房助理。圖／虎尾就業中心提供

勞動部 雲林 行政院

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